جلوگیری ازقدرت و نفوذ ایران هدف آمریکا/راه نجات فلسطین مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد میرعمادی در خطبههای این هفته نماز جمعه خرمآباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: بهترین عمل در ماه مبارک رمضان اجتناب از گناه و کسب تقوا است.
وی بیان داشت: پیامبر(ص) میفرماید که ماه رمضان، ماهی است که آغازش رحمت، میانهاش آمرزش و مغفرت و پایان آن رهایی از آتش و حرام خداوند است.
ماه رمضان بهترین فرصت برای تدبر و تلاوت قرآن
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با تأکید بر اینکه ماه رمضان پل ارتباط با امام زمان(عج) است گفت: وظیفهداریم که در این ماه روزهبگیریم و فلسفه روزه ریاضت، آمادگی روحی و کسب تقوا است و آمادگی روحی برای درک لیلهالقدر است.
آیتالله میرعمادی با تأکید بر اینکه درک لیلهالقدر وصل شدن به انسان کامل یعنی امام زمان(عج) است و در این ماه باید با این امام بزرگوار ارتباط داشته باشیم افزود: امام موسی بن جعفر میفرماید که لیلهالقدر فاطمه(س) و امام زمان(عج) است و اگر میخواهید این شب را درک کنید باید امام زمان(عج) را درک کنید.
وی بابیان اینکه ماه رمضان بهترین فرصت برای بهرهمندی از مفاهیم علمی و معنوی قرآن است و بهترین فرصت برای تدبر، تلاوت و تفسیر قرآن است ادامه داد: ماه رمضان بهترین فرصت برای انس با قرآن، ارتباط باخدا و ولی خدا است.
پشتیبانی از ولایت مایه عزت و عظمت است
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وفات حضرت ابوطالب عموی پیامبر(س) بیان داشت: ابوطالب مؤمن قریش، حامی و همراه روزهای سخت اسلام و پیامبر بوده وزندگی ایشان درس است و مهمترین درس از زندگی ایشان همراهی با ولایت است.
آیتالله میرعمادی بابیان اینکه ابوطالب سرپرستی پیامبر(س) را در دوران کودکی بر عهده گرفت و زمانی که پیامبر مبعوث شد تا لحظهای که جان در بدن داشت از پیامبر دفاع کرد و او را تنها نگذاشت گفت: ابوطالب حامی و پشتیبان پیامبر بوده و ما هم باید درس بگیریم و همیشه همراه رهبر فرزانه انقلاب باشیم و تابع ولایت باشیم و به دستورات ایشان عمل کنیم چراکه حمایت و پشتیبانی از ولایت مایه عزت و عظمت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سوم خرداد سالروز حماسه جاوید آزادسازی خرمشهر ادامه داد: آزادسازی خرمشهر نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس است و عظمت آن بهقدری است که امام(ره) فرمودند که خرمشهر را خدا آزاد کرد و آزادی خرمشهر چیزی شبیه معجزه بود.
بیثباتی منطقه هدف آمریکا است
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با تأکید بر اینکه خرمشهر با ایثار و فداکاری رزمندگان آزاد شد و با آزادسازی خرمشهر هسته مقاومت در ایران و کشورهای اسلامی جهان ایجاد شد بیان داشت: ایران محور مقاومت است و ثمره پیروزی و فتح خرمشهر تشکیل گروههای مقاومتی است که مانند سدی فولادی در برابر استکبار جهانی ایستادهاند.
آیتالله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به قدس بیان داشت: این حادثه برای مسلمانان بسیار دردناک بود و این امر تحقیر مسلمانان بوده و بهنوعی دهنکجی به جهان اسلام بوده است.
وی بابیان اینکه آمریکای جنایتکار در هفتادمین سال اشغال رژیم صهیونیستی سفارت خود را به قدس انتقال داد افزود: فلسطینیها در این اقدام قیام کردند، تظاهرات و اعتراض کردند که ۷۰ نفر از آنها کشته و بیش از دو هزار و ۷۷ نفر نیز مجروح شدند.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با تأکید بر اینکه این امر برای جهان اسلام بسیار دردناک است بیان داشت: آمریکا با این کارش به دنبال ماجراجویی، بیثبات کردن منطقه و فتنه اندوزی است و میخواهد در منطقه فتنه و آشوب ایجاد کند.
اتحاد و مقاومت راه رهایی فلسطین
آیتالله میرعمادی بابیان اینکه آمریکا میخواهد که رژیم صهیونیستی در امنیت باشد و به رسمیت شناخته شود، اما کور خوانده است افزود: در این راستا ما شاهد دو مسئله هستیم که یکی از آنها همراهی آل سعود با آمریکا و رژیم صهیونیستی است و این همراهی لکه ننگی برای همیشه تاریخ آل سعود خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه آل سعود جنایتکار امروز در پیسازش با رژیم صهیونیستی است و خاکبرسر این آل سعود که تن به چنین ذلتی داده است گفت: آیا شایسته است که با رژیم صهیونیستی که کودک کش است دست سازش داد؟ رژیم آل سعود بداند که شما نیز همانند رژیم صهیونیستی با این حرکت برای همیشه تاریخ محو و نابود خواهید شد.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با تأکید بر اینکه مقاومت، اتحاد و ایستادگی راه رهایی فلسطین از اشغال رژیم صهیونیستی است گفت: بهطور حتم با این اتحاد و مقاومت روزی شاهد ذلت و خاری رژیم صهیونیستی و آمریکا خواهیم بود.
آیتالله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان و افشاگری مقام معظم رهبری در رابطه با نامه رئیسجمهور آمریکا به سران کشورهای عربی تصریح کرد: رئیسجمهور آمریکا در این نامه از این کشورها گفته است که میخواهید که موجودیت شما حفظ شود باید هزینه سنگینی پرداخت کنید و در این نامه تلاش به ایران هراسی شده تا کشورهای خلیجفارس از ایران بترسند.
هدف آمریکا جلوگیری از نفوذ و قدرت ایران است
وی بابیان اینکه هدف رئیسجمهور آمریکا از نوشتن این نامه به کشورهای نادان حوزه خلیجفارس این بوده آنها همچنان سرمایه خود را در اختیار آمریکا قرار دهند و مانند یک گاو شیرده دوشیده شوند بیان داشت: هدف آمریکا غارت سرمایه مسلمانان حوزه خلیجفارس است و میخواهد جایگاه خود را در منطقه تقویت و تحکیم کند.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد بابیان اینکه همچنین هدف آمریکا این بوده که ایران را تبدیل به تهدید اصلی در منطقه برای رژیم صهیونیستی کند گفت: آمریکا میخواهد که ایران را عامل خطر در منطقه جلوه دهد و حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی به وجود آورد.
آیتالله میرعمادی تأکید کرد: هدف آمریکا این بوده که با همراه کردن کشورهای خلیجفارس از نفوذ و قدرت ایران بکاهد.
وی بابیان اینکه آمریکا به این دلیل از برجام خارج شد که دیگر نمیتواند به اهدافش برسد و در مقابل ایران احساس ذلت میکند افزود: آمریکا هرروز یک نفر را از ایران، لبنان و عراق تحریم میکند، اما باید بداند که اگر تمام مردم ایران را تحریم کند این ملت یکپارچه بر آرمانهای انقلاب و ادامه راه شهدا ثابتقدم و استوار باقی خواهند ماند.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با تأکید بر «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا» بیان داشت: آمریکا از خواب غفلت بیدار شود و بداند که اراده این ملت با تحریم و فشار سست نخواهد شد.
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