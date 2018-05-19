بهره وری از تولیدات کشاورزی در مازندران پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، صابر کاظمی صبح شنبه در جلسه ارتقای بهره‌وری آب، خاک و تولیدات بخش کشاورزی در ساری بابیان اینکه مازندران پتانسیل بالایی در تولید محصولات مختلف دارد اظهار داشت: این درحالی است که متأسفانه مازندران درزمینهٔ بهره‌وری از بخش کشاورزی و تولیدات خوب کارنکرده است.

وی با اشاره به اینکه بهره‌وری از تولیدات کشاورزی و معدنی در استان پایین است ادامه داد: باید حمایت‌های دولت در زمینهٔ بهره‌وری تولیدات به بخش خصوصی منتقل شود زیرا مکانیزاسیون در کشاورزی حرف اول را می‌زند و باید با بهره‌گیری از ابزار، راندمان تولید و کشت را بالا ببریم.

کاظمی تصریح کرد: به هر میزان که جمعیت افزایش می‌یابد، واحد سطح کشاورزی و تولیدات کاهش می‌یابد ازاین‌رو باید نسبت به افزایش بهره‌وری تولیدات گام برداشت.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی مازندران بابیان اینکه چرا استفاده از تکنولوژی در کشور پایین است اظهار داشت: باید از بخش خصوصی برای توسعه مکانیزاسیون حمایت کرد.