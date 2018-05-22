غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای طرح اکران ماه مبارک رمضان در سراسر کشور گفت: طرح ویژه اکران ماه مبارک رمضان در مراکز استان ها نیز اجرایی می شود که البته این امر بستگی به جغرافیای منطقه ای که سینما در آن قرار دارد بستگی دارد.

وی ادامه داد: سینماهای علاقمند به شرکت در این طرح که در شهرستان ها قرار دارند، می توانند براساس جغرافیای مورد نظر برای خود به تعریف سانس برسند.

سخنگوی شورای صنفی نمایش بیان کرد: به عنوان مثال در برخی از استان ها این تعریف سانس تا پاسی از شب و حتی ۱۲ شب به بعد نیز می تواند باشد و در برخی از استان ها و شهرها سانس های ۲۲ و ۲۳ آخرین نمایش فیلم خواهد بود.

وی اعلام کرد: در برخی از استان ها مانند خوزستان و شهرهای این استان به دلیل آب و هوای حاکم، سینماها شب ها باز و استقبال خوبی نیز از آن می شود. آذربایجان شرقی و غربی نیز تنها استان هایی بودند که قبل از اجرای طرح اکران رمضان خروجی خوبی از گیشه خود داشته اند که امسال نیز به برنامه های خود ادامه می دهند.

سخنگوی این شورا توضیح داد: شورای صنفی نمایش زمان و ساعتی را برای اکران رمضان در نظر نگرفته است، بلکه اعلام کرده است که بلیت سینماها تا افطار نیم بها و بعد از افطار تا سحر بلیت سینماها تمام بها حساب شود.

فرجی در پایان گفت: در نهایت باید بگویم که مراکز استان ها و بسیاری از شهرها برای حضور در این طرح اعلام آمادگی کرده اند.