جزئیات طرح اکران رمضان اعلام شد/ ورود ۳ فیلم به چرخه اکران

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز دوشنبه ۱۰ خرداد ماه شورا گفت: قرارداد فیلم سینمایی «آب نبات چوبی» به کارگردانی حسین فرح بخش بعد از فیلم سینمایی «دراکولا» به کارگردانی رضا عطاران بسته شد. این فیلم بعد از پایان اکران «دراکولا» در گروه سینمایی کوروش اکران می شود.

وی ادامه داد: «آآآدت نمی کنیم» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان در گروه سینمایی اریکه ایرانیان، «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان در گروه سینمایی زندگی و «ننه نقلی» در گروه سینمایی ماندانا از چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه در سینماهای کشور اکران می شود.

سخنگوی شورای صنفی نمایش تاکید کرد: طرح اکران ماه مبارک رمضان از روز یکشنبه ۱۶خرداد ماه در سینماهای کشور اجرا می شود و پردیس های سینمایی می توانند از بین فیلم های اکران ۹۵ که ۱۰ هفته نمایش آنها به پایان رسیده است آثاری را انتخاب کرده و بعد از دریافت حواله اکران، بعد از سانس های موظف خود اکران کنند.

وی با اشاره به قیمت بلیت سینماها در این طرح گفت: بهای بلیت در طول اکران رمضان تا افطار نیم بها و بعد از افطار تمام بها است.

فرجی در پایان گفت: نیروی انتظامی هنوز جواب قطعی در زمینه افزایش ساعت کار سینماها در ماه مبارک رمضان را اعلام نکرده است. البته ساعت کار سینماها در این طرح توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می شود.