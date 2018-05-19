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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۰۳

آغاز ثبت نام دور جدید اعزام های عتبات از امروز

آغاز ثبت نام دور جدید اعزام های عتبات از امروز

سازمان حج و زیارت از آغاز ثبت نام دور جدید اعزام های عتبات از امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در متن اطلاعیه سازمان حج آمده است: مشتاقان زیارت عتبات عالیات برای اعزام های ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ تیرماه سال جاری می توانند از امروز برای ثبت نام در کاروان ها اقدام کنند. این اطلاعیه می افزاید:

متقاضیان برای ثبت نام در کاروان های عتبات این دوره می توانند بصورت حضوری به دفاتر زیارتی تحت نظر سازمان حج و زیارت که اسامی آنها در پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت به نشانی hajnews.ir اعلام شده مراجعه و ثبت نام کرده و یا از طریق سامانه https://atabatorg.haj.ir بصورت اینترنتی در کاروان ها ثبت نام کنند.

در این اطلاعیه آمده؛ غالب اعزام های این دوره بصورت یک هفته ای شامل ۳ شب اقامت در نجف اشرف، ۳ شب اقامت در کربلای معلی و یک شب اقامت در کاظمین خواهد بود و زائران بصورت عبوری سامرا و امامزاده سید محمد را زیارت خواهند کرد.

اعزام های این دوره عتبات همچون گذشته در دو قالب زمینی و هوایی انجام خواهد گرفت.

کد مطلب 4300649
مهناز قربانی مقانکی

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