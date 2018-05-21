«تیولا» منتظر پایان جام جهانی فوتبال است/ معرفی بازیگران

علی عابدی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر که به تازگی از مدیریت تماشاخانه سنگلج خداحافظی کرده است درباره فعالیت های خود در عرصه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرارداد اجرای نمایش «تیولا» را با تماشاخانه مهرگان بسته ایم و قرار است بعد از پایان جام جهانی فوتبال و از اوایل مرداد، «تیولا» را روی صحنه ببریم.

وی درباره گروه بازیگری نمایش «تیولا» افزود: تا به حال حضور پرستو گلستانی، وحید آقاپور، محمدصادق ملک و سامان دارابی در این نمایش قطعی شده است و احتمال دارد یک یا ۲ بازیگر دیگر نیز به گروه اضافه شود.

عابدی درباره موضوع و فضای نمایش اظهار کرد: «تیولا» فضایی طنز و گروتسک دارد و اثری ضدجنگ است.

این هنرمند تئاتر درباره دلایل ارایه ندادن نمایش خود برای اجرا در مجموعه تئاتر شهر، گفت: واقعیت این است که برای اجرا در تئاتر شهر اقدام کرده بودم ولی با توجه به معذوریت هایی که نسبت به همکاران و مدیران تئاتری وجود دارد، نوبت اجرایی به من که آن زمان مدیر تماشاخانه سنگلج بودم، تعلق نگرفت.

وی در پایان سخنان خود گفت: از طرف تماشاخانه ایرانشهر هم با من تماس گرفته و نوبتی داده شد که برای من آماده سازی و اجرای «تیولا» در نوبت مدنظر میسر نبود.