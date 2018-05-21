سکوت کاپیتان پرسپولیس بعد از خط خوردن از تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، تصمیم کارلوس کی‌روش در انتخاب ۲۴ بازیکن نهایی تیم‌ملی فوتبال ایران برای حضور در اردوی پایانی قبل از مسابقات جام‌جهانی روسیه و حضور سیدجلال حسینی، وریا غفوری، سیدحسین حسینی و کاوه رضایی در لیست «استند بای» باعث نقدهای فراوان به کادرفنی تیم ملی شده است.

مخالفان خروج کاپیتان سرخپوشان پایتخت از لیست نهایی تیم ملی انتظار داشتند حسینی که به صراحت لهجه شهرت دارد درباره این اتفاق صحبت کند اما تصمیم مدافع پرسپولیس چیز دیگری است.

حسینی قصد دارد فعلا هیچ صحبتی در این زمینه نداشته باشد تا تیم ملی روزهای آینده را پشت سر بگذارد. باید دید روزه سکوت مدافع تیم ملی درباره خط خوردن از لیست کارلوس کی روش برای حضور در روسیه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.