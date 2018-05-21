  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۵۹

سکوت کاپیتان پرسپولیس بعد از خط خوردن از تیم ملی

سکوت کاپیتان پرسپولیس بعد از خط خوردن از تیم ملی

حضور سید جلال حسینی در لیست «استند بای» تیم ملی سکوت وی را در پی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تصمیم کارلوس کی‌روش در انتخاب ۲۴ بازیکن نهایی تیم‌ملی فوتبال ایران برای حضور در اردوی پایانی قبل از مسابقات جام‌جهانی روسیه و حضور سیدجلال حسینی، وریا غفوری، سیدحسین حسینی و کاوه رضایی در لیست «استند بای» باعث نقدهای فراوان به کادرفنی تیم ملی شده است.

مخالفان خروج کاپیتان سرخپوشان پایتخت از لیست نهایی تیم ملی انتظار داشتند حسینی که به صراحت لهجه شهرت دارد درباره این اتفاق صحبت کند اما تصمیم مدافع پرسپولیس چیز دیگری است.

حسینی قصد دارد فعلا هیچ صحبتی در این زمینه نداشته باشد تا تیم ملی روزهای آینده را پشت سر بگذارد. باید دید روزه سکوت مدافع تیم ملی درباره خط خوردن از لیست کارلوس کی روش برای حضور در روسیه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4302065
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها