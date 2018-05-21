به گزارش خبر گزاری مهر، مجله آمریکایی «نشنال اینترست» در تحلیلی به قلم «تد گالن کارپنتر» به بررسی سیاستهای آمریکا در عراق و اشتباه بودن آنها پرداخته است.

خلاصه ای از این گزارش در ادامه آمده است.

در راستای انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ عراق، امریکا که پشتیبان «حیدر العبادی» بوده و خواهان به قدرت رسیدن وی بود، با انتخاب جریان «مقتدی صدر» متوجه این موضوع شد که از سیاست پیچیده این کشور سر در نمی آورد.

مقتدی صدر از مخالفان شدید سیاست های اعمالی امریکا در خاورمیانه بوده و لازم به ذکر است در جریان جنگ امریکا با عراق برای عزل صدام حسین، او و پیروانش مخالف حضور نیروهای امریکایی در عراق بودند که با این نیروها مقابله نیز می کردند. او جایگاه سیاسی برجسته ای داشته و حال که به قدرت بیشتری رسیده برای امریکا مشکل آفرین خواهد بود.

نگران کننده ترین قسمت انتخابات اخیر عراق برای امریکا این است که براساس شمارش آرای انتخابات پارلمانی عراق، ائتلاف «افتح» به رهبری «هادی العامری» رهبر «حشد الشعبی» در رتبه دوم قرار گرفته است. این نشان می دهد دو جناح سیاسی نیرومندعراق هردو ضد امریکا و طرفدار ایران هستند.

بدترین قسمت این است که کاندیدای مورد تایید امریکا در رتبه ی سوم قرار گرفته و این به این معنی است که وی از حمایت مردمی کافی برخوردار نیست.

با مروری دیگر بر تاریخ انتخابات عراق در زمان «جورج بوش» از روسای جمهوری پیشین ایالت متحده در می یابیم که امریکا نقش موثری در به قدرت رسیدن فرد مورد تایید خود در انتخابات ندارد.

چنانچه بعد از «صدام حسین»، جورج بوش خواستار به قدرت رسیدن «احمد چلبی» رییس کنگره ملی عراق به جای او بود و گفته میشود میلیونها دلار نیز برای تحقق این هدف هزینه شد. اما بعد از اعلام نتایج انتخابات با نتیجه شوکه کننده ای روبرو شدند. احمد چلبی تنها ۰.۵ درصد از آرا را به خود اختصاص داد.

این رویدادها برای امریکا نگران کننده بوده و نشان میدهد امریکا درک درستی از سیاست های اعمالی عراق ندارد.