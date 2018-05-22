خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ



برای حمایت نکردن از کالای داخلی بهانه ها یا حتی دلایل زیادی وجود دارد. مانند اینکه:

-‏برخی کالاهای داخلی کیفیت ندارد

-‏گاهی تشویق به خرید آنها محل سوء استفاده برخی افراد برای عدم کیفیت بخشی به کالاهایشان است.

-‏عقل و حق انتخاب به ما می گوید باکیفیت ترین کالا را بخریم.

-‏هر زمانی که کالاهی ایرانی کیفیت لازم را به دست آوردند آن وقت خریداری می کنیم.

در برابر این ابهامات، پاسخ هایی نیز وجود دارد مانند:

-‏باید حمایت کنیم تا با کیفیت شوند.

-‏کم کم نظارت ها دقیقتر و مطالبات باعث ارتقای کیفیت می شود.

-‏تا تیراژ تولید کالاهای داخلی مانند برخی برندهای جهانی بالا نرود، کیفیت همراه با قیمت پایین تر حاصل نمی شود و این همت ما را می طلبد.

گاهی شاید برخی از دلایل ما درست و منطقی به نظر برسد و با پاسخ های بالا نیز خود را قانع کنیم. اما موقعیت غیر طبیعی دلایل دیگری را می طلبد که تمام این دلایل را کنار زده و آب پاکی را روی دستمان می ریزد!



ما در کشوری زندگی می کنیم که چهل سال است ابرقدرت های ساخته شده نظم نوین جهانی به خاطر عزت و استقلالی که در راه انقلاب اسلامی در آن بدست آوردیم، با ما در حال تخاصم و جنگ هستند. راهی که خودمان انتخاب کردیم.

اما نحوه رویارویی مردم با این وضعیت متفاوت بوده است بد نیست یکبار برای همیشه جای خود را بیابیم. ما در کدام گروهیم؟

۱. ‏پناهندگان به رویای غرب متمدن

۲.شتابندگان به جهاد در راه خدا برای حفظ میهن اسلامیمان چه در داخل مرزها و چه در خارج از آن، چه به عنوان رزمنده و چه به عنوان فرمانده و مدیر و یا رزمنده و کارگر

۳. ‏از بستگان درجه یک افراد فوق که در واقع سهم خویش را پرداخته اند و البته چونان عزیزانشان در این راه آماده جانفشانی هستند.

۴. ‏انسان های دغدغه مند نسبت به انقلاب اسلامی به مثابه مقدمه سازی ظهور امام عصر عج که حاضرند در این راه به وظایف خود عمل کنند

۵. ‏انسان های معتقد به حفظ و یکپارچگی وضع کشورشان یعنی ایران و منافع و امنیت ملی با هر گرایش و قومیت و حتی دینی!

۶. ‏انسان هایی که نه پای رفتن دارند و نه درک درستی از ماندن، فقط غر زدند و نفاق منتشر کردند و بذر ناامیدی کاشتند و...



واقعیت این است که ما چهل سال است داریم در دفاع از خود میجنگیم. با دولت های زورگو و مستکبر دنیا که قدرت دنیا را در دست دارند. در جنگ، کسی به دلیل کیفیت داشتن از جنس دشمن استفاده نمی کند. خصوصا وقتی دشمن آن را تحریم کند. نخریدن کالای خارجی امروز به مثابه جهاد در راه خداست! مگر خانواده هایی بی پدر و بی فرزند نشدند تا عزت و استقلال این کشور پایدار بماند؟ مگر تضمین کیفیت خواستند آنروز که جان دادند؟ چه در هشت سال دفاع مقدس و چه در همین روزها در سوریه و عراق و هر جای دیگر.

آنها سلاح برداشتند و جنگیدند تا این مملکت از تاراج متوحشان عالم حفظ شود. ما هم در همین جنگ هستیم. مثل زنانی که پشت جبهه کمک می کردند، پرستاری میکردند، غذا می پختند، صبر می کردند بر فراق عزیزانشان و فرزندان و چراغ خانه های ایشان را گرم نگه می داشتند. آنها بلاشک کمتر از جهادگران در راه خدا نبودند.

امروز خریدن کالای خارجی تامین آتش تهیه دشمن است که روی سرخودمان فرود می آید و نخریدن کالای غیر ایرانی و حمایت از تولید داخلی ضامن بقای پیروزی در این جنگ است و عین جنگیدن.

همین چند روز پیش رهبر فرزانه انقلاب فرمودند :"اتاق جنگ علیه ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکاست."؟

وسط جنگ جای صحبت از کیفیت نیست. وسط جنگ جای جنگیدن است.

تنها آخرین گروهند که باید تکلیف خود را مشخص کنند. که یا بروند و یا اگر ماندند در این جنگ نظاره گر نباشند. تکلیف بقیه با وجوب خرید کالای ایرانی به مثابه جهاد فی سبیل الله در جنگ برابر تمامیت استکبار، واضح و مبرهن است. فقط کافی است صدای تیر و ترکش را بشنویم و دست و پا و سرهای خونین تکه پاره شده را ببینیم. اگر مستقیم شلیک نمی کنیم لااقل پشت جبهه را نگه داریم. فقط کافی است باور کنیم که در جنگیم.