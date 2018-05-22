به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی محبی صبح سه شنبه در جمع مبلغین اعزامی ماه رمضان و اعضای شورای هیئات مذهبی بر ضرورت حضور مستمر مبلغان در مناطق روستایی و محروم نهاوند تاکید کرد.

وی به اهمیت امر تبلیغ دین اسلام در آیات و روایات پرداخت و گفت: مبلغین باید از لحاظ رفتار، گفتار و عمل مورد رضایت امام زمان(عج) باشند.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: اگر مبلغین در جماعات مردمی عامل به احکام اسلامی باشند میزان تاثیرگذاری کلام و توصیه های اخلاقی آنها بیشتر خواهد شد.

وی جوانگرایی در برگزاری جلسات مذهبی مساجد را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر از این مسئله مهم غفلت کنیم جوانان به‌عنوان سرمایه های اصلی انقلاب نسبت به شرعیات و احکام اعتقادی بی تفاوت خواهند شد.

حجت‌الاسلام محبی همچنین گفت: هیئات‌های مذهبی باید حقیقت واقعی اسلام و اهل بیت را متجلی و با استفاده از هر ابزاری برای زنده نگه داشتن این حقایق تلاش کنند.

وی هیئت های مذهبی را پرچمداران اسلام برشمرد و عنوان کرد: باید از استعداد، توان و پتانسیل جوانان در هیئت‌ها استفاده کرد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند خواستار برنامه ریزی برای ساماندهی و خدمت رسانی به هیئات مذهبی و تشکل های مردم نهاد شد و گفت: شورای هیئت‌های مذهبی باید آسیب‌ها و تهدیدات را شناسایی کند.