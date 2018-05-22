به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، الون ماسک مدیر ارشد اجرایی شرکت اسپیس ایکس تصویر جدیدی از کپسول فضایی Crew Dragon را در توئیتر و اینستاگرام رونمایی کرده است. این کپسول هم اکنون تحت آزمایش است.

در تصویر مذکور کپسول و مخزن آن را در آزمایش «تداخل الکترومغناطیسی» نشان می دهد که در آن محموله های اضافی و سیستم های پشتیبانی حمل می شود.

در قسمتی از این آزمایش کپسول فضایی در یک اتاق «جذب کننده بی نظمی صدا» (sound-absorbing anechoic) قرار داده می شود تا وضعیت سیستم های الکتریکی آن بررسی شود. این اتاق ها به طور خاص طراحی شده اند تا انعکاس امواج الکترومغناطیس یا صوت را به طور کامل جذب کند. این مکان ساکت ترین اتاق روی زمین به حساب می آید.

پس از این آزمایش ها کپسول Crew Dragon به واحد Plum Brook Station ناسا در اوهایو ارسال می شود.

در این واحد بزرگترین اتاق خلا دنیا وجود دارد و قابلیت ماندگاری کپسول در وضعیت خلا فضا در این اتاق سنجیده می شود.

این کپسول برخلاف نسخه های قبلی برای حمل انسان به مریخ ساخته شده و به طور کامل خودکار است. همچنین می تواند ۷ نفر را به ماه یا ایستگاه فضایی بین المللی ببرد.