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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۰

مشاور وزیر بهداشت مطرح کرد؛

اوتیسم یک تفاوت است نه اختلال/تلقی غلط از اوتیسم

اوتیسم یک تفاوت است نه اختلال/تلقی غلط از اوتیسم

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی، گفت: اوتیسم یک اختلال نیست، بلکه یک تفاوت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی جغتایی در گشایش اولین کتابخانه اوتیسم، اظهارداشت: نباید به اوتیسم به عنوان یک اختلال نگاه کرد، بلکه اوتیسم یک تفاوت است و بچه های اوتیسم باید درون جامعه ادغام شوند تا فرصت ارائه خلاقیت ها و توانایی های خودشان را داشته باشند.

وی با اشاره به گشایش کتابخانه اوتیسم، انجام این گونه اقدامات را برای حضور بیش از پیش بچه های اوتیسم در جامعه موثر دانست و افزود: باید فضاهای لازم برای ارائه خلاقیت بچه های اوتیسم در جامعه فراهم شود.

جغتایی با اشاره به مشکلات اجتماعی و فیزیکی پیش روی افراد ناتوان، گفت: مشکلات اجتماعی بیشتر از کمبودهای فیزیکی خودنمایی می کند. در حالی که اگر ما به این باور برسیم که افراد ناتوان دارای خلاقیت هایی هستند، بخشی از مشکلات آنها حل خواهد شد.

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی، تاکید کرد: تلقی اوتیسم در مورد اوتیسم این است که این افراد می بایست در مراکز خاص نگهداری شوند، در حالی که می توانند فعالیت های اجتماعی داشته باشند.

کد مطلب 4303306
حبیب احسنی پور

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