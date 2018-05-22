ابراهیم آریا زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه اخیر کمیته سوخت بندر ماهشهر مصوب شد به زودی کار توزیع بنزین یورو۴ در جایگاه‌های سوخت این شهرستان آغاز شود.

وی افزود: توزیع گازوئیل یورو۴ نیز از حدود یک هفته تا دو هفته آینده در این شهرستان آغاز خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرماندار بندر ماهشهر بیان کرد: با توجه به صنعتی بودن شهرستان و تعداد بالای تردد خودروها در این منطقه لزوم توزیع سوخت استاندارد بیشتر از دیگر مناطق در آن احساس می‌شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس مقرر شد با همکاری بندر صادراتی بندر ماهشهر و پخش فراورده‌های نفتی آبادان و بندر ماهشهر توزیع سوخت یورو۴ در این شهرستان به زودی آغاز شود.