هلال احمر بدون مردم معنا ندارد/ضرورت مدیریت کمک های مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پیوندی در مراسم امضای تفاهمنامه جمعیت هلال احمر با مجمع خیرین کشور، گفت: جمعیت هلال احمر بر اساس ماهیت وجودی و اساسنامه، به عنوان یک نهاد عام المنفه و خیریه تلقی می شود که اهداف بسیار زیادی برای آن تعریف شده است.

وی با اشاره به ماموریت امدادی جمعیت هلال احمر، افزود: هلال احمر در امر امداد و نجات به عنوان معین دولت فعالیت می کند و همواره در امدادرسانی در حوادث و سوانح کشور، پیشگام است.

پیوندی ادامه داد: ایران به عنوان کشوری حادثه خیز، همواره شاهد وقوع حوادث طبیعی است و از همین رو، هلال احمر نمی تواند به تنهایی این حوادث را مدیریت کند.

وی افزود: هلال احمر دست نیاز به سوی مردم و خیرین داشته و می خواهد با مدیریت کمک های مردمی، پاسخ صحیح و درست به رفع نیازها بدهد.

پیوندی گفت: یکی از اصول ذاتی هلال احمر این است که به مردم نزدیک تر شود، چون اگر مردم یاری نکنند، این نهاد فی نفسه کاری نمی تواند بکند.

وی افزود: همچنین، باید نیم نگاهی به کانون های قدرتمند اجتماعی در کشور داشته باشد و از آنها در جهت رفع نیازهای مردم، کمک بگیرد.

رئیس جمعیت هلال احمر، از مجمع خیرین به عنوان یکی از همین نهادها برای همکاری نام برد و گفت: ما می خواهیم با تفاهمنامه ای که با این مجمع به امضا می رسانیم، کمک های خیرین را مدیریت کنیم و آنها را به سمت رفع نیازهای اولویت دار مردم، سوق دهد.

تفاهمنامه جمعیت هلال احمر و مجمع خیرین

با عنایت به اهداف داوطلبانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در راستای جلب مشارکت های مردمی (مندرج در اساسنامه و بند الف ماده ۷۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر کمک به ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده ازتعاون و ظرفیت های مردمی و افزایش مشارکت های اجتماعی مردم ومجمع خیرین کشور به منظور ایجاد دفاتر و راه اندازی مجامع خیرین استانی، این تفاهم نامه به منظور همکاری و مشارکت دو طرف بین جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی جناب آقای دکتر علی اصغر پیوندی به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر که از این پس جمعیت نامیده می شود و مجمع خیرین کشور به نمایندگی جناب آقای مهندس حبیب الله بوربور به عنوان رئیس هیات مدیره مجمع خیرین کشور که از این پس مجمع نامیده می شود و در راستای تشکیل و تعیین دبیرخانه مجمع در جمعیت هلال احمر مطابق با مفاد زیر منعقد می شود:

الف) موضوع

مشارکت دوجانبه جمعیت و مجمع در ایجاد دبیرخانه مجامع کشوری و استانی و شهرستانها در محل و با دبیری جمعیت

ب) تعهدات جمعیت هلال احمر

۱) ابلاغ تفاهم نامه همکاری امضا شده به مراکز استانی و ارسال بخشنامه جداگانه به منظور مشارکت حداکثری جهت تشکیل مجامع خیرین استانی

۲) تامین فضای فیزیکی و امکانات و تجهیزات موردنیاز برای راه اندازی دبیرخانه

ج) تعهدات مجمع خیرین

۱) خیرین بخش های مختلف در سطح کشوری و استانی و شهرستانها را مطابق با اساسنامه مجمع خیرین کشور، شناسایی و ضمن هماهنگی با ایشان، فهرست نهایی را به جمعیت اعلام کنند تا در جلسات از آنها دعوت به عمل آورند.

۲) با تشکیل مجامع استانی و شهرستانها، پیگیری و اقدامات مطابق اهداف اساسنامه مجمع خیرین کشور انجام شود.

۳) طی نامه ای به بنیادها و مجامع خیری عضو مجمع همانند: مدرسه سازان، سلامت، مسکن سازان، حوزه های علمیه و مجامع خیرین ملی، تشکیل مجمع خیرین استانی و شهرستانی را اعلام و مراتب همکاری و جذب توانایی آنها را یادآوری می نماید و از ایشان برای تشکیل و ادامه فعالیت مجامع استانی دعوت کند.

۴) مجمع مطابق با اساسنامه خود هماهنگی لازم را با وزارت کشور به عمل آورد.

د) تعهدات مشترک

۱) به منظور پیگیری و اجرایی نمودن مفاد این تفاهم نامه، جناب آقای مهندس حبیب درگاهی به عنوان رئیس سازمان داوطلبان از سوی جمعیت و جناب آقایان دکتر نادر ریاحی و حسن حمزه زاده از سوی مجمع به عنوان نمایندگان دوطرف تعیین و معرفی می شوند.

۲) فعالیت مجامع استانی و شهرستانی مطابق با اساسنامه مربوط و هماهنگ با مجمع خیرین کشور فعالیت خود را ادامه می دهند.

۳) در جلساتی که برای تشکیل مجامع استانی و شهرستانی برگزار می شود، نمایندگان برخی سازمان ها از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، سازمان اوقاف و امور خیریه و مجامع و بنیادهای محلی شاخص دعوت می شوند تا از دیدگاهها و ظرفیت هایشان استفاده شود.

۴) به منظور تسریع و شکل گیری همه جانبه مجامع استانی، تعدادی از خیرین شاخص و برتر استانی از سوی مجمع خیرین کشور به جمعیت معرفی می شوند.

۵) برنامه زمانبندی جلسات مجامع استانی توسط مجمع خیرین کشور تنظیم و با اعلام قبلی توسط دبیرخانه آنها در جمعیت، اطلاع رسانی و تشکیل می شود.

۶) یک کمیته جهت اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه تشکیل خواهد شد. جلسات این کمیته اجرایی در دفتر مجمع خیرین کشور تشکیل و برنامه عملیاتی همانجا تنظیم خواهد شد.