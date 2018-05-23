پایان انتظار ۵ ساله «ناخواسته» برای اکران

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «ناخواسته» به کارگردانی برزو نیک نژاد پس از ۵ سال انتظار از امروز چهارشنبه ۲ خرداد ماه به سرگروهی پردیس سینمایی زندگی در سینماهای فرهنگ، آزادی، کورش، ملت، مگامال، ارگ تجریش، زندگی، چارسو، باغ کتاب، سینما شهرک، سمرقند، ایران، سپیده، راگا، عصرجدید، تماشا، کیان، جی و فرهنگسرای اشراق اکران می‌شود و از فردا پنجشنبه ۳ خرداد ماه در مشهد نیز به نمایش در می‌آید.

«ناخواسته» اولین فیلم برزو نیک‌نژاد در مقام کارگردان است و در جشنواره سی و دوم فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ کارگردانی بخش «نگاه نو» شد و دیپلم افتخار بهترین فیلمبرداری را برای مسعود سلامی به ارمغان آورد.

مهتاب کرامتی، مهرداد صدیقیان، ستاره اسکندری، محمدمهدی فقیه منفرد، فرهاد قائمیان، الناز حبیبی و محمد سیدزاده بازیگران فیلم «ناخواسته» هستند.

در خلاصه داستان فیلم «ناخواسته» آمده است: هر از گاهی اتفاقاتی می‌افتد، خوب، بد که اگر جاده زندگیمان را تغییر ندهد، پیچ و تابش گریزناپذیر است. ما خواسته، کاری می‌کنیم برای دوری از ناخواسته‌های سرزده، ولی گهگاه سرنوشتمان رقم می‌خورد، با همین ناخواسته‌ها.