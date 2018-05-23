به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در پی مشخص شدن بازی‌های مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا و رویارویی با الدحیل قطر اظهار کرد: ما با دشوارترین حریف ممکن در قرعه‌کشی روبرو شدیم. نتایج تیم الدحیل برابر العین امارات که قدرتمندترین تیم حال حاضر امارات است به خودی خود گویای توانایی‌های بالای آنها است، اما قطعا پرسپولیس هم حریف خوشایندی برای رقبای آسیایی نیست.

وی ادامه داد: من از انجام چنین رویارویی خوشحال هستم زیرا بار دیگر حضور بیش از صد هزار تماشاگر و هواداران ما در ورزشگاه آزادی، بازیکنان ما را روی بال‌های سرخ خود به سمت پیروزی نهایی حمل کرده و به پرواز خود در اوج آسیا ادامه خواهیم داد.

سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: اگر ما شوق به حضور در مرحله نهایی آسیا را داریم نباید از هیچ حریفی بهراسیم. من به شاگردان خودم و قدرت و اراده آنها اعتقاد دارم و قدرت اصلی ما در هواداران‌مان نهفته است که با حمایت از تیم خودشان سرنوشت نهایی را رقم خواهند زد، چنانکه همواره و به ویژه در سه سال اخیر شاهد بوده‌ایم.

ایوانکوویچ در پایان گفت: وقتی هواداران‌مان هستند و وقتی اعتماد و حمایت آنها را داریم، از هیچ مبارزه‌ای حتی ناعادلانه واهمه نداریم.