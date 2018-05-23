به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، آئین تجلیل از عوامل اجرایی ایجاد دیوارآب‌بند صحن عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب(س) در قالب فاز اول طرح توسعه حرم مطهر حسینی با حضور حسن پلارک رئیس ستاد بازسازی عتبات و شیخ عبدالمهدی کربلایی متولی شرعی حرم مطهر حسینی در کربلا برگزار شد.

پلارک در این آئین، ضمن تشکر از همکاری مهندسان و مسئولان عراقی که عوامل ستاد بازسازی عتبات عالیات را در اجرای این طرح بزرگ همراهی کردند، گفت: با توجه به وجود آب‌های زیرسطحی در شهر کربلا، لازم بود تا پیش از اجرای عملیات توسعه حرم، بستر مکان اجرای پروژه با ایجاد دیوار آب‌بند را تبدیل به یک استخر خشک کنیم.

وی افزود: به این منظور از فناوری و تجهیزات پیشرفته‌ای که مشابه آن در ایجاد سازه‌های دریایی به‌کار می‌رود، استفاده شد.

پلارک با بیان اینکه ایجاد بستر خشک برای اجرای طرح صحن حضرت زینب، حساس‌ترین مرحله از پروژه بزرگ توسعه حرم مطهر حسینی است، تصریح کرد: این دیوار آب‌بند به عمق حدود ۳۰متر متشکل از ۵۸۹ پنل بتونی است که با استفاده از دستگاه هیدروفرز طی دوسال ساخته شد.

همچنین شیخ عبدالمهدی کربلایی متولی شرعی حرم مطهر حسینی نیز در این مراسم از حمایت‌های مردم ایران و تلاش متخصصان ستاد بازسازی عتبات عالیات تجلیل کرد.

براساس این گزارش، صحن عقیله بنی هاشم حضرت زینب(س) به عنوان فاز نخست طرح جامع توسعه حرم حسینی با زیربنای حدود ۱۶۰.۰۰۰ متر مربع از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات اجرا می‌شود.صحن حضرت زینب(س) بخشی از طرح ۳۸ هکتاری توسعه جامع حرم امام حسین(ع) محسوب می‌شود که در این بخش تنها ۵ هکتار در حال ساخت و ساز است.

این صحن که در ۴ طبقه احداث خواهد شد در ضلع جنوب غربی حرم و در سمت باب الراس، باب القبله، خیمه گاه و تل زینبیه واقع شده است.

این صحن مجموعه ای از شبستان های زیارتی، فضای رو باز، کتابخانه، موزه و دارالضیافه خواهد بود. همچنین با اجرای این صحن تل زینبیه به شکل نمادین و به‌صورت یک تپه احیا خواهد شد.