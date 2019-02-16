پیشرفت ۸۵ درصدی خاکبرداری صحن حضرت زینب(س) در کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلال مآب در تشریح ویژگی‌های فنی اجرای این پروژه اظهار داشت: در عمق دو تا ۳ متری بستر شهر کربلا، آب وجود دارد لذا در اجرای این طرح، از همان فناوری و دانش مهندسی که برای اجرای سازه‌های آبی استفاده می‌شود، بهره‌گرفتیم.

جانشین رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد خاک زمین تاریخی کربلا در عمق ۶تا ۹متری اطراف حرم قرار دارد گفت: زائران اربعین گذشته شرایط خاصی را تجربه کردند که شاید دیگر برای سال‌ها، امکان تکرار آن وجود نداشته باشد.

وی افزود: در اربعین ۹۷ چادرهای اسکان زائران در محدوده تراز زمین اصلی کربلا و در محوطه گودبرداری شده صحن در دست ساخت صحن حضرت زینب(س) برپاشده بود. به عبارت دیگر زائران اربعین که در این مکان بیتوته داشتند روی همان زمینی که واقعه عاشورای ۶۱ ه. ق رخ داده بود، حضور داشتند که با توجه به پیشرفت اجرای طرح و بتن‌ریزی‌ها، دیگر چنین موقعیتی وجود نخواهد داشت.

جلال مآب در تشریح دلایل بازسازی و توسعه حرم‌های مطهر اظهار داشت: تعظیم و ترویج شعائر الهی، ایجاد زمینه ارتباط و مددگرفتن از ائمه اطهار علیهم السلام با ساخت فضاهای زیارتی و رفاهی، توسعه اماکن مقدس متناسب با افزایش شمار زائران و مرمت و احیاء آثار ارزشمند هنر و معماری ایرانی و اسلامی ازجمله ضرورت‌های بازسازی اعتاب مقدسه است.

به گفته وی، بررسی شواهد تاریخی نشان می‌دهد که ایرانیان در قرون گذشته بیشترین نقش را در بازسازی، زیباسازی و ساخت بناهای اماکن مقدسه و عتبات داشته‌اند.

جلال مآب با بیان اینکه آثار ارزشمندی از دوران آل بویه، سلجوقیان، نادری، صفویه، قاجار و تاریخ معاصر در تمامی حرم‌های مطهر دیده می‌شود گفت: اعتاب مقدسه موزه‌ای از زیباترین جلوه‌های آئینه‌کاری، مقرنس، کاری، گچ‌بری، کاشی‌کاری و هنرنمائی استادکاران ایرانی است که در دوره دیکتاتوری صدام مراقبت از آنها ضعیف یا حتی فراموش شده بود.

وی با بیان اینکه احیاء، حفظ، مرمت و توسعه این آثار ارزشمند فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی یکی از دستاوردهای ستاد بازسازی عتبات در این سال‌ها بوده است گفت: امروز در حالی با پشتوانه کمک‌های مردمی گام در مسیر توسعه عتبات گذاشته‌ایم که تلاش می‌کنیم ضمن استفاده از جدیدترین فناوری‌های روز و دستاوردهای علم مهندسی، همان اسلوب هنری و میراث تاریخی گذشتگان را نیز حفظ کنیم.

براساس این گزارش، فاز نخست طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) مزین بنام صحن حضرت زینب(س) در زمینی به مساحت ۵۲هزار متر مربع شامل فضای باز و مسقفات در چهار طبقه به متراژ ۱۵۶ هزار متر مربع با همت خیرین و تلاش عوامل ستاد بازسازی عتبات عالیات در حال ساخت است.

هموطنان عزیز می‌توانند با شماره‌گیری کد #۲۳۳* (ستاره دویست و سی و سه مربع) کمک‌های خود را به میزان دلخواه اهداء کرده و در فیض توسعه حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مشارکت نمایند.