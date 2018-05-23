رونمایی از مستند «از آزادی تا آبادی» با حضور معاون رییس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی روایت فتح، همزمان با سوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خرمشهر در مراسم بزرگداشت این حماسه که با حضور معصومه ابتکار معاون رییس جمهور، چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خانواده شهید محمد جهان آرا، شهید موسوی و نیز تعدادی از رزمندگان مقاومت خرمشهر برگزار می شود، مستند سینمایی «از آزادی تا آبادی به کارگردانی محمد دیندار و تهیه شده توسط گروه مستند روایت فتح رونمایی خواهد شد.

مستند سینمایی «از آزادی تا آبادی» ضمن پرداختن به مقاومت ۴۵ روزه مقاومت مدافعان غیور خرمشهر برای اولین بار علل آباد نشدن این شهر را مورد کنکاش قرار داده، دغدغه های مردم را به تصویر کشیده است و راه برون رفت از این وضعیت را نیز مطرح می کند.

در این مستند خواهر شهید محمد جهان آرا و نیز جمعی از صاحب نظران و مردم دیدگاه ها و دغدغه های خود را درباره بازسازی این شهر مطرح می کنند.

مستند «از آزادی تا آبادی» پنجشنبه سوم خرداد ساعت ۲۱ همزمان با آزادسازی خرمشهر از شبکه مستند پخش می شود.