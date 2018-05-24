محمد دستورانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه امروز به مناسبت بزرگداشت سوم خرداد ۱۲۰ دانشآموز سمنانی به صورت نمادین به جبهه های حق علیه باطل اعزام شدند، ابراز داشت: با نسل سوم و چهارم انقلاب مواجه هستیم که دوران دفاع مقدس را درک نکرده است لذا در این روز ارزشمند این تعداد دانشآموز در این اعزام نمادین از پارک موزه دفاع مقدس سمنان دیدار کردند.
وی بابیان اینکه پارک موزه دفاع مقدس میتواند دانش آموزان را با مباحث و عملیاتهای جنگی و تبیین راه شهدا آشنا کند، افزود: بهمنظور تبیین سیره و راه شهدا درس آمادگی دفاعی دانش آموزان متوسطه در این پارک موزه تدریس خواهد شد که این برنامه در سال آینده اجرایی میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان بابیان اینکه این برنامه به همت بسیج دانشآموزی انجامشده است، ابراز داشت: در شرایطی توانستیم خرمشهر را بازپسگیری کنیم که هیچگونه نیروی عملیاتی و تجهیزات در اختیار رزمندگان ما نبود و آنها توانستند تنها با توکل بر ایمان و ایستادگی به این پیروزی ارزشمند دست یابند که باید شرح این دلاوری برای نسل جدید بازگو شود.
دستورانی اضافه کرد: فتح خرمشهر یکی از پیروزیها و برگ زرین تاریخ انقلاب ایران محسوب میشود که بیان آن در بین دانش آموزان ضمن تداوم راه شهدا آینده سرزمین ما را خواهد ساخت.
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