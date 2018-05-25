سفر کاروان های مدینه از ۲۷ تیرماه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی با اعلام این خبر اظهار کرد: نیمی از این کاروان‌ها مدینه قبل و نیمی مدینه بعد هستند.

رییس سازمان حج و زیارت یادآور شد: وزارت حج عربستان براساس تصمیم سازمان همکاری اسلامی سهمیه کشورها در حج را یک هزارم جمعیت آنها اعلام کرده است، با این وجود با رایزنی‌های صورت گرفته سهمیه کشورمان ۸۵ هزار و ۲۰۰ نفر تعیین شده است که البته بخشی از این رقم ویژه دست‌اندرکاران حج است.

وی به زمان اعزام کاروان ها اشاره کرد و گفت: سفر کاروان های مدینه قبل از ۲۷ تیر ماه امسال آغاز و تا ۱۹ مرداد ادامه دارد و سفر کاروان‌های مدینه بعد نیز از هشتم مرداد آغاز و تا بیست وچهارم این ماه ادامه پیدا می‌کند.



رییس سازمان حج و زیارت گفت: با توجه به تخریب هتل‌های اطراف مسجدالحرام در راستای اجرای طرح توسعه حرم حضرت رسول (ص)، اسکان زائران در مدینه امسال با محدودیت هایی روبرو می باشد و به همین جهت امسال طول اقامت زائران در این شهر حداکثر ۶ روز است.



وی در ادامه با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی ویژه حجاج گفت: این دوره‌ها در قالب ۱۰ تا ۱۲ جلسه با حضور مدیران و روحانیون کاروان‌ها برگزار می‌شود و حاضران در آنها با مسایل اجرایی و معنوی سفر حج از جمله امور حمل و نقل، اسکان، مسایل پزشکی، نحوه انجام مناسک و قوانین و مقررات کشور عربستان آشنا می شوند.



وی با بیان اینکه همه برنامه ریزی‌ها و تمهیدات لازم برای اینکه حجاج ایرانی با آرامش و عزتمندی به این سفر معنوی مشرف شوند، انجام شده است، اظهار کرد: صدور ویزای حجاج ایرانی از نیمه دوم خرداد ماه آغاز می‌شود و فرایند آن همچون سال قبل به شکل الکترونیکی است.



وی یادآور شد: براساس توافق‌های انجام شده نیمی از پروازهای حجاج کشورمان توسط ایرلاین سعودی و نیمی نیز توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.



آقای محمدی در خصوص تعداد افراد در نوبت برای حج تمتع گفت: یک میلیون و ۳۵۰ هزار هموطن ایرانی در انتظار انجام این سفر معنوی هستند که اگر برای هر سال ۱۰۰ هزار سهمیه در نظر بگیریم بیش از ۱۳ سال برای انجام سفر همه آنها فرصت نیاز است.



وی اظهار کرد: البته مقامات کشورمان و سازمان حج و زیارت برای افزایش سهمیه زائران ایرانی رایزنی های خود را همچنان دنبال خواهد کرد.



وی در ادامه از اجرای طرح رقابتی سفر عتبات در استان ها خبر داد و گفت: به منظور سهولت برای انجام سفر به شهرهای زیارتی عراق از ابتدای امسال زمینه‌ای در استان های کشور فراهم شده است تا کارگزاران و نمایندگان ما با توجه به شرایط متقاضیان هر استان و منطبق بر خواست آنها در زمینه مدت سفر، نوع تغذیه و شرایط اسکان سفرهای عتبات را برنامه ریزی کنند.