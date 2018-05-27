به گزارش خبرنگار مهر، سریال تئاتری «بال‌دراما» به طراحی و کارگردانی پیمان قدیمی در هشت قسمت همزمان با رقابت های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می شود.

«گرینویچ» عنوان فصل اول سریال «بال‌دراما» است. فصل اول این سریال تئاتری با دغدغه‌ بهره‌گیری از رسانه‌های گوناگون نظیر شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های نوین، هنر چیدمان و هنرهای اجرایی در بستر ۲ عنصر دراماتیک تئاتر و فوتبال و تلاقی آنها روی صحنه می رود.

قسمت اول از فصل اول این سریال تئاتری با عنوان «نیروانا» همزمان با رقابت روسیه و عربستان در افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ اجرا می شود.

اپیزودهای مختلف این سریال قبل از اجرا، در صفحه های مجازی شخصیت های سریال در شبکه ‌های اجتماعی آغاز می شود که اطلاعات و چگونگی آن به زودی منتشر و همچنین بازیگران این اثر نیز معرفی می شوند.

اثر شنیداری «غمنومه فریدون» از جمله تجربیات پیشین پیمان قدیمی است.