ورودی پرونده‌ به دادسرای دامغان کاهش داشته است

محمدتقی گلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به کاهش تعداد پرونده‌های ورودی در سال گذشته به دستگاه قضا دامغان، تأکید کرد: امیدواریم این روند کاهشی در سال۹۷ نیز رخ دهد اما درباره فراوانی پرونده‌های سال گذشته باید گفت مواد مخدر و سرقت بیشترین جرائم تشکیل‌شده در دادگستری این شهرستان بوده‌اند.

وی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های دستگاه قضا طی سال گذشته، افزود: تمامی شش هزار و ۵۰۰ پرونده ورودی به دستگاه قضا با تلاش قضات و عوامل دادگستری به اتمام رسیده و آرای لازمه درباره آن‌ها صادرشده است.

گشت بسیج شبانه در دامغان اجرا می شود

دادستان عمومی و انقلاب دامغان تصریح کرد: در راستای پیشگیری از جرم در شهرستان طی یک ماه آتی طرح «گشت بسیج شبانه» به‌منظور جلوگیری از جرائم عمومی و امنیت باهمت بسیجیان پایگاه‌ها و مساجد و با حضور ضابطان خاص آغاز می‌شود.

گلی در پاسخ به سوالی درباره روند سازش در پرونده های قضایی این شهرستان نیز، گفت: صلح و سازش و مشارکت مردمی در حل اختلافات مهمترین برنامه دستگاه قضایی است که به صورت ویژه به آن پرداخته خواهد شد.

وی همچنین درباره اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در تمام طرح‌های اجرایی توسط دستگاه قضا و یا با مشارکت این نهاد، بیان کرد: در کشور متأسفانه آمار ورود به زندان بالا است و باید تلاش شود که این آمار کاهش یابد به بیان ساده‌تر در پرونده‌های قضایی می‌بایست زندان آخرین راه‌حل باشد و این امر اهمیت اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم را گوشزد می‌کند.

دادستان دامغان در پاسخ به سؤالی درباره عدم صحیح استفاده از فضای مجازی به‌مثابه یک آسیب بزرگ، افزود: عامل خیلی از جرائم، فضای مجازی محسوب می‌شود که طبق تحقیقات صورت گرفته باید گفت متأسفانه۷۰ درصد کودکان ایرانی درگیر این فضا هستند.