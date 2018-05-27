نرخ ارز ثابت ماند/ هر دلار ۴۲۱۱۰ ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه ششم خردادماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار و ۱۱۰ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۵۶ هزار و ۳۳ ریال و هر یورو نیز ۴۹ هزار و ۱۰۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

براین اساس، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۵۵۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۰۵ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۱۵۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۸۶ ریال، روپیه هند ۶۲۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۶۶ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۲۲۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۶ هزار و ۴۳۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۴۷۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۶۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۵۱۴ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۴۸۲ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۳۸۱ ریال، لیر ترکیه ۸هزار و ۹۴۴ ریال، روبل روسیه ۶۸۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۶۸ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۵۴ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۸۰۳ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۲۹ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۹۸۹ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۳۷۰ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۶۵ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۸ هزار و ۶۷۳ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۳ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۹۵۲ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۸۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱هزار و ۹۸۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۵۷۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۹ هزار و ۷۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۸۰۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۸۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۵۴ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۷۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۸۸ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۱۷ ریال ارزش‌گذاری شد.