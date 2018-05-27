گام های دانشگاه های ولیعصر رفسنجان برای ارتقاء به سطح ۲دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی دهقان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بازسازی درمانگاه و مسجد دانشگاه در حال انجام است که به زودی به اتمام می رسد، اظهار داشت: خوابگاه مرحومه پری شمسی با ۸۰ درصد پیشرفت کار و ساختمان فرهنگی شماره دو دانشگاه نیز در حال ساخت است. ضمن اینکه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه به مساحت پنج هزار مترمربع و ساختمان اداره مرکزی دانشگاه نیز در حال مطالعه آغاز ساخت است.

وی عنوان داشت: برای احداث پارک فناوری انرژی های تجدیدپذیر در دانشگاه ولی عصر رفسنجان تفاهم نامه ای بین معاونت فناوری ریاست جمهوری، استانداری کرمان، شرکت برق منطقه ای شمال استان کرمان و دانشگاه ولی عصر منعقد شده که در حال اجرای آن هستیم و امیدواریم هر چه زودتر این پارک راه اندازی شده و فعالیتهایش را در بحث انرژی های تجدیدپذیر آغاز کند.

رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان افزود: ایجاد گلخانه ای هیدروفونیک به مساحت ۱۰ هکتار در این دانشگاه را در دستور کار داریم که این گلخانه با سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی قرار است کارهای عملیاتی آن ظرف ۱۵ روز آینده آغاز شود.

دهقان گفت: در مجموع برای احداث پروژه های ذکر شده در دانشگاه ولی عصر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز است که از طریق بخش خصوصی، بخش دولتی، صرفه جویی ها و درآمد اختصاصی دانشگاه تامین می شود.

رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در سطح سه در بین دانشگاههای کشور قرار دارد، که با بازدیدی که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه داشتند اذعان داشتند که این دانشگاه باید به سطح دو ارتقا پیدا کند لذا مدارک و مستنداتی آماده کرده ایم که آنها را به وزارتخانه ارسال کنیم که ان شاء الله در آینده نزدیک به دانشگاههای سطح دو کشور ارتقا پیدا خواهیم کرد.

دهقان با تمجید از کمک خیّران به دانشگاه یادآور شد: اگر دانشکده‌ای افتتاح می‌شود، نتیجه همراهی خیران و کار گروهی است، هیچگاه دنبال این نیستیم که به نام شخص کاری تمام شود.

وی ادامه داد: همیشه دانشگاه ولی عصر (عج) مرهون تلاشها، زحمات و خدمات خیران بوده که آخرین آن ساخت خوابگاه مرحومه پری شمسی توسط خانواده صبوری همسر ایشان و دانشکده ایرانشناسی توسط مرحوم دکتر تجدد بوده است.

وی اضافه کرد: اگر کمک خیران را در ساخت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه داشته باشیم می تواند در درازمدت برای تحولات کشاورزی و صنعتی شهر رفسنجان موثر باشد.

رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در خصوص نقش و تاثیر صنعت و دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه باید نقش خود را در همه صحنه های جامعه ایفا کند و به فرموده امام خمینی (ره) دانشگاه باید مرجع تحولات جامعه باشد. این تحولات می تواند در بخش های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، صنعتی و ... باشد.

دهقان توضیح داد: همانطور که در همه دنیا این قضیه صادق است، دانشگاهها ارتباط قوی با صنعت دارند و مشکلات واحدهای صنعتی را حل می کنند. اما در کشور ما به دلایل مختلف این ارتباط چندان قوی نبوده است.

رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در خصوص ایجاد صنایع پایین دستی مس تصریح کرد: وقتی مس آند و کاتد را به شرکتهای خارجی می فروشیم آنها با تغییرات اندکی که در آن ایجاد می کنند آن را دوباره به قیمت ۱۰ برابری به خود ما می فروشند. در حالی که این کارها را خودمان می توانیم انجام دهیم و این ارزش افزوده نصیب کشور خودمان شود.

دهقان اظهار کرد: اگر طرحهایی باشند که ارزیابی شده و قابلیت صنعتی شدن با بازده اقتصادی داشته باشند و مطالعه نیز درباره آنها صورت گرفته می توان بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری تشویق کرد و مردم نیز در بخش سرمایه گذاری و مشارکت امتحان خوبی پس داده اند.

وی در این زمینه ادامه داد: مشارکتهایی که مردم رفسنجان در بخش کشاورزی داشته اند می تواند در بخشهای صنعتی نیز اتفاق بیفتد و اگر مردم به بخش خصوصی صنعتی اعتماد کنند و سرمایه گذاری را مردم و کار را کارشناسان انجام دهند، مسلماً می تواند نتایج بسیار خوبی به بار آورد.

وی اضافه کرد: در خصوص ایجاد صنایع پایین دستی مس می توانیم از بخش خصوصی یا از برخی بخش های دولتی استفاده کرد تا بتوانیم روی محصولاتی که مس تولید می کند با انجام کارهای تکمیلی بازدهی بیشتری از نظر اقتصادی داشته باشیم.