همایش ملی عقود بانکی در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر اسلامی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همایش ملی «عقود بانکی از ماهیت تا اجرا» ۱۴ و ۱۵ شهریورماه امسال در کرمان برگزار می شود.

وی مدت زمان برگزاری این همایش را دو روز ذکر و تصریح کرد: در این همایش قضات و اساتید مطرح کشوری حضور خواهند داشت.

به گفته اسلامی؛ شناسایی مقررات بانکی و چالش های پیشرو در رسیدگی های قضایی و راهکارهای حمایت قانونی از سرمایه گذاران و گرفتاران مشروع بانکی از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: عقود صوری، تشریفات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک، مسئولیت مدنی و قراردادی بانکها در ورشکستگی بنگاههای اقتصادی، امهال بدهی، نحوه و ملاک محاسبه سود در عقود مشارکتی و مبادله ای و تشریفات درخواست صدور اجرائیه ثبتی محورهای همایش ملی «عقود بانکی از ماهیت تا اجرا» است.