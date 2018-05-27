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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷

معاون دادگستری کرمان:

همایش ملی عقود بانکی در کرمان برگزار می شود

همایش ملی عقود بانکی در کرمان برگزار می شود

کرمان - معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان از برگزاری همایش ملی «عقود بانکی از ماهیت تا اجرا» با حضور قضات حقوقی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر اسلامی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همایش ملی «عقود بانکی از ماهیت تا اجرا» ۱۴ و ۱۵ شهریورماه امسال در کرمان برگزار می شود.

وی مدت زمان برگزاری این همایش را دو روز ذکر و تصریح کرد: در این همایش قضات و اساتید مطرح کشوری حضور خواهند داشت.

به گفته اسلامی؛ شناسایی مقررات بانکی و چالش های پیشرو در رسیدگی های قضایی و راهکارهای حمایت قانونی از سرمایه گذاران و گرفتاران مشروع بانکی از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: عقود صوری، تشریفات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک، مسئولیت مدنی و قراردادی بانکها در ورشکستگی بنگاههای اقتصادی، امهال بدهی، نحوه و ملاک محاسبه سود در عقود مشارکتی و مبادله ای و تشریفات درخواست صدور اجرائیه ثبتی محورهای همایش ملی «عقود بانکی از ماهیت تا اجرا» است.

کد مطلب 4307169

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