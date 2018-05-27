تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی در دستور کار نمایندگان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پس از سه ساعت جلسه غیرعلنی در مورد نظام بانکی کشور به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۳۴ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی است.

نمایندگان امروز همچنین به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش رسیدگی خواهند کرد.

به گزارش مهر، صبح امروز کارگزاران بیمه کشاورزی و معلمان حق التدریس در اعتراض به وضعیت استخدامی خود در مقابل مجلس تجمع کردند.