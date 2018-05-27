صادرات غیرنفتی ۲۲ درصد افزایش یافت/ تراز تجاری مثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، در دو ماهه نخست سال جاری صادرات انواع کالاها به غیر از پتروشیمی و میعانات گازی رشد قابل توجهی داشت و با ۴۰.۵۴ درصد افزایش به ۴ میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار رسید. این در حالی است که صادرات پتروشیمی با رشد ۱.۱۹ درصد به ۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار و صادرات میعانات گازی با افزایش ۱۰.۵۴ درصد به یک میلیارد و ۲۹ میلیون دلار رسید.

مجموع صادرات و واردات غیر نفتی ایران در دو ماهه اول سال‌جاری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.

صادرات

بر اساس گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به ۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۱.۹۳ درصد افزایش داشت.

سال گذشته در همین مدت ۶ میلیار د و ۳۴۷ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.

براساس این گزارش صادرات کالاهای غیرنفتی به ایرانی به چین در دو ماهه نخست سال‌جاری نسبت به سال گذشته ۲.۹۴ درصد افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش ۴۴.۶۷ درصدی و ۱۱.۹ درصدی همراه شد و شاهد افت ۱۴.۵۴ درصدی صادرات کشورمان به هند بوده‌ایم. همچنین طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان ۴۵.۲۰ درصد و سایر کشورها ۳۵.۳۶ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس در دو ماهه نخست سال‌جاری تشریفات گمرکی ۲۴ میلیون و ۳۱ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار ۵ میلیون و ۲۶۳ هزار تن سهم واردات و ۱۸ میلیون و ۷۶۸ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ و ۱۷ صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد. با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در حال حاضر اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی در بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور به تفکیک جزیی‌ترین اطلاعات ثبت می‌شود.

واردات

در دو ماهه نخست سال‌جاری به میزان ۶ میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۰.۴۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

اقلام عمده صادراتی کشورمان در دو ماهه نخست سال ۹۷ به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۲۹ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۳۳۵ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین ۲۷۴ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گریدفیلم به ارزش ۲۳۲ میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش ۲۰۳ میلیون دلار بوده است.

سهم سایر کالاها ۴ میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۵۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اقلام عمده وارداتی

اقلام عمده وارداتی در دو ماهه نخست سال‌جاری نیز به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ۳۳۳ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش ۲۹۶ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۲۴۸ میلیون دلار، برنج به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار، و اجزا و قطعات ماشین‌آلات و دستگاه‌ها به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار بوده است.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در دو ماهه نخست سال‌جاری به ترتیب شامل چین به ارزش یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار، امارات متحده عربی با یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار، افغانستان با ۵۷۷ میلیون دلار و هند با ۴۶۰ میلیون دلار و سایر کشورها به ارزش ۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یاد شده به ترتیب شامل کشورهای چین با یک میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۹۸۶ میلیون دلار، جمهوری کره با ۴۲۳ میلیون دلار، آلمان ۳۵۷ میلیون دلار، ترکیه با ۳۵۳ میلیون دلار بوده است.