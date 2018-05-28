استاندار تهران برای جلوگیری از بیکاری کارگران «وارنا» اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی صبح دوشنبه در دیدار با کارگران کارخانه شیر ورامین که مدتی است به دنبال مسائل و مشکلاتی که برای این کارخانه رخ داده است و منجر به بیکاری کارگران این کارخانه شده است طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به شعار سال و «حمایت از کالای ایرانی» زیبنده نیست، که در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» نام گذاری شده است، نزدیک به ۲۵۰ کارگر در آستانه بیکاری قرار بگیرند.

حمایت از کالا و گارکر ایرانی احساس می شود

محمودی گلپایگانی با اشاره به این که بیکاری ریشه بسیاری از جرم ها و آسیب های اجتماعی است، افزود: مسئولین مربوطه و به ویژه استاندار تهران لازم است جهت حل این بحران پیش آمده و این مشکل بزرگ که اکنون برای این تعداد از جوانان و کارگرانی که به دنبال کسب رزق حلال بوده اند، پیش آمده اقدامات لازم را انجام دهند چرا که بیکاری با خود بسیاری از مشکلات را برای افراد و تک تک جامعه و دولت به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه با بیان این که در این برهه زمانی خاص که توجه بیش از پیش به حمایت از کالای ایرانی و کارگران و تولید کننده احساس می شود گفت: باید به داد این کارگران مظلوم رسید و با پشتیبانی از تولید و کالای ایرانی نباید اجازه بدهیم که به اقتصاد داخلی خدشه وارد شود.

چرخ صنعت به دست کارگران غیرتمند ایرانی می چرخد

امام جمعه ورامین اظهار داشت: مسئولین بکوشند و تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا این کارگران بیکار نشوند، باید تا دیر نشده آستین ها را بالا زد و فکری برای این کارگران کرد.

محمودی گلپایگانی با اشاره به این که کارگران چیزی جز کار و کسب رزق حلال برای خانواده خود نمی خواهند، گفت: چرخ صنعت و اقتصاد کشور ما تا کنون به دست های توانمند همین کارگران با غیرت ایرانی گشته است و حالا که نیاز به یاری دارند نباید از حمایت آنان شانه خالی کرد، لذا مسئولین بیش از گذشته در این جهت بکوشند.



