مراسم ارتحال امام ۴۰ دقیقه زودتر آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی انصاری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره) طی سخنانی گفت: مقدمات مراسم ارتحال امام(ره) به خوبی در حال انجام است و جلسه های جداگانه ای با سپاه ولی امر، دفتر مقام معظم رهبری، کمیته امنیت و قرارگاه شهید فهمیده برگزار شده و رصدهای ما نشان دهنده این است، که مراسم باشکوه و با معنویتی خواهیم داشت و از فرمایشات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی به بهترین نحو در این مراسم بهره خواهیم برد.

وی با بیان این که مشکلی در مسیر برگزاری مراسم وجود ندارد، گفت: به مناسبت ماه رمضان جمعیت استانی و شهرستانی کم تری نسبت به سال های پیش از ماه مبارک داریم.

انصاری گفت: امسال مراسم ۴۰ دقیقه زودتر آغاز خواهد شد و هر زمانی که برنامه داخل حرم از نظر جمعیت و میهمانان آماده باشد مقام معظم رهبری نیز در مراسم تشریف خواهند داشت، لذا اعزام به موقع و استقرار جمعیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رییس ستاد ارتحال امام(ره) در ادامه با اشاره به این که استقرار جمعیت در نقطه مرکزی حرم از اهمیت زیادی برخوردار است گفت: تقاضا داریم که بحث بازرسی و استقرار سرعت عمل داشته باشیم، چرا که با توجه به گرمای هوا و روزه دار بودن مردم انتظار مردم پشت گیت های بازرسی به شادابی آن ها لطمه می زند و این هنر برادران بازرسی است که عین عطوفت سرعت نیز داشته باشند.

وی در ادامه اظهار داشت: پایان مراسم برای خوب برگزار شدن مراسم بسیار تاثیر گذار است لذا لازم است که نظم و آرامش توام با توجیه همه خدمتگزاران انجام شود و براساس سیاستی که امسال در ستاد اتخاذ شد مقرر گشت در مجموعه جمعیت های متمرکز هیچ توزیع امکانات افطاری نداشته باشیم و همه امکانات افطار در اختیار کاروان ها و گروه هایی که مردم را از شهرها و مبادی به مراسم اعزام کرده اند قرار بگیرد.

انصاری افزود: دغدغه دیگر ما جمعیت زائرین تهرانی است که به تدریج از کانال مترو وارد می شوند و زمانی که بخواهند خارج شوند و به مترو برسند بحث امنیت و بازرسی و افطاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای مهمانان ویژه نیز در نظر گرفته شده که از بلوار جنوبی انجام بگیرد و در لایه های خروجی تدبیری اندیشیده شده که پک های غذا را دریافت کنند.

رییس ستاد بزرگداشت امام راحل با بیان این که جمعیت های سرریز بدون برنامه اگر در محدوده های برنامه ریزی شده وارد شوند، به مشکل بر خورد می کنیم و تقاضا داریم که نیروهای تحت امر توجیه شوند، که تحت هیچ عنوانی صبر و حوصله را از دست ندهند و با نظم خاص مردم را هدایت کنند.