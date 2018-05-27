پوشش ۱۰۰ درصدی غربالگری تیروئید نوزادان در رفسنجان و انار

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن نژاد قادری عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته جهانی افزایش آگاهی در مورد تیروئید اظهار داشت: کم کاری مادرزادی تیروئید شایعترین علت قابل پیشگیری عقب ماندگی ذهنی نوزادان است اما در زمانی که عقب ماندگی ظاهر می شود، درمان بی فایده است.

وی افزود: غده تیروئید در بدن هورمونی تولید می کند که در رشد و نمو و تکامل سلولهای بدن به خصوص سلولهای عصبی مغز نقش مهمی دارد، چنانچه این هورمون به اندازه کافی تولید نشود، عوارض جبران ناپذیری از قبیل عقب ماندگی ذهنی ایجاد می شود.

وی بیان کرد: در موقع تولد روز سوم تا پنجم بعد از تولد به راحتی با یک آزمایش ساده بیماری کم کاری تیروئید قابل شناسایی می باشد و با درمان سریع می توان از بروز این معضل پیشگیری نمود و هرگونه تاخیر دردرمان آن از ضریب هوشی و سلامتی نوزادان خواهد کاست.

نژادقادری تصریح کرد: با انجام یک آزمایش ساده از طریق پاشنه پا در روزهای سوم تا پنجم تولد نوزاد می توان از عقب ماندگی ذهنی ناشی از بیماری کم کاری تیروئید و بیماری فنیل کتونوری پیشگیری کرد.

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به بیماری فنیل کتونوری اشاره و بیان کرد: فنیل آلانین یک نوع پروتئین است که برای سوخت وساز بدن لازم است و از طریق مواد پروتئینی از قبیل شیر وارد بدن می شود. بعضی از افراد به علت نقص آنزیمی قادر به تجزیه این پروتئین نمی نیستند لذا عدم هضم این پروتئین باعث افزایش آن دربدن نوزاد شده و نهایتا در مغز رسوب می کند که بتدریج باعث عقب ماندگی ذهنی در نوزاد خواهد شد.

نژادقادری با اشاره به راه پیشگیری از بیماریهای کم کاری تیروئید و فنیل کتونوری، ابراز داشت: با توجه به اینکه این دو بیماری در روزهای اولیه تولد علامت خاصی ندارند تنها راه تشخیص زودرس آن انجام آزمایش خون از طریق پاشنه پای نوزاد در روزهای سوم تا پنجم تولد است که این نمونه گیری ساده، بی خطر و به حدی کم درد است که گاهی حتی نوزاد از خواب بیدار نمی شود.

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در ادامه اظهار داشت: در سال گذشته از مجموع هشت هزار و هفت تولد نوزاد ایرانی و اتباع افغانستانی در شهر رفسنجان و انار، تعداد شش هزار و ۶۷۱ مورد غربالگری تیروئید برای نوزادان ایرانی و هزار و ۳۳۶ مورد غربالگری تیروئید برای نوزادان افغانستانی بالای ۱۰۰ درصد انجام شده که آمار کشوری برای این پوشش ۹۸ درصد است.

نژادقادری با اشاره به علائم بیماری کم کاری تیروئید، گفت: در ابتدای تولد در اغلب نوزادان هیچ علامت خاصی از بیماری وجود ندارد و ممکن است در بعضی از موارد علایمی از جمله اینکه نوزاد ظاهری طبیعی دارد اما اندازه سرش بزرگ است و طولانی شدن زردی در نوزاد بروز کند.

وی ادامه داد: این نوزادان دچار مشکلات تغذیه ای مانند بی اشتهایی هستند و به اندازه کافی شیر نمی خورند. همچنین زبان بزرگ این نوزادان باعث ایجاد مشکلات تنفسی درآنها شده وسبب آپنه، وقفه تنفسی، تنفس صدادار و انسداد بینی می شود.

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اظهار داشت: ممکن است گریه های کودکان مبتلا به کم کاری تیروئید بی صدا باشد، باید توجه کرد که این کودکان معمولا خواب آلود هستند و دهان این بچه ها باز و زبانشان کمی بیرون است و معمولا دیر دندان درمی آورند.

نژادقادری تصریح کرد: والدین هنگام مراجعه برای انجام نمونه گیری برای نوزادان خود کارت واکسن و حتی الامکان شماره ملی نوزاد را به همراه داشته و نوزاد باید قبل از مراجعه حداقل به مدت ۷۲ ساعت با شیر مادر تغذیه شده باشد.

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به مراکز نـمـونـه گیــری خون نوزاد برای تشخیص بیماری کم کاری تیروئید در شهرستانهای انار و رفسنجان بیان کرد: این مراکز شامل مراکز خدمات جـامـع سلامت امام عـلی (شماره یک) واقع در رفسنجان، خیابان امام خمینی (ره)، شهید بـاهنر در شهر انار و همچنین شهرهای لطف آباد، بهرمان، صفائیه، سرچشمه، کشکوئیه، اسماعیل آباد و همچنین مرکز بهداشتی درمانی پیامبر اعظم (ص) واقع در بلوار مدارس شمالی، مدرس ۱۳ (ویژه اتباع خارجه) هستند.

وی گفت: زمان مراجعه روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت هشت تا ۱۱صبح و پنج شنبه ها ساعت هشت تا ۱۰ است.