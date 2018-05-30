پیشنهادات ۳ وزارتخانه درباره آینده کنکور ارائه شد

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سه دستگاه وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت پیشنهادات خود را درباره آینده کنکور به صورت کتبی ارائه داده اند.

وی گفت: این پیشنهادات جمع آوری شده است و در کارگروهی که به همین منظور تشکیل شده، جمع بندی می شود و پس از آن به شورای سنجش و پذیرش دانشجو ارسال می شود.

رئیس سازمان سنجش گفت: این پیشنهادات ناظر به کم کردن وزن کنکور، راه های جایگزین کنکور و شرایط تحقق این راه ها است. همچنین درصد و وزن آینده دروس دبیرستان نیز در این پیشنهادات مطرح شده است که پس از جمع بندی نهایی اعلام می شود.