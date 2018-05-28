«درمان افسردگی از منظر قرآن»؛شیوه ای نو برای مبتلایان افسردگی

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه فیاض، نویسنده کتاب «درمان افسردگی از منظر قرآن» در نشستی که شب گذشته، ۶ خرداد در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد، ضمن معرفی فصول این کتاب عنوان کرد: آیات و روایات اسلامی این قابلیت را دارد که ما مسائل روانشناختی را به آنها عرضه کنیم و از این معارف الهی پاسخ بگیریم.

وی ادامه داد: این کتاب حاصل تحقیقی ۴ ساله است که به همت مدرسه دانشجویی قرآن و عترت و دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران است که شیوه تدبر در آن با استفاده از تدبر واژه ای، تدبر سوره به سوره، تدبر آیه به آیه و … صورت گرفته است و حاصل آن تبیین ۶ نوع افسردگی از منظر قرآن کریم است. این مدل ها از سوره های طه، غاشیه، عبس، مطففین و … استخراج شده است.

فیاض افزود: از دیدگاه قرآن، اختلال به معنای خروج از هدایت و تفکر است و در این مدل، فقط به نشانگان افسردگی بسنده نمی شود بلکه علت ایجاد افسردگی ها نیز مد نظر است. بر این اساس پرسشنامه هایی طراحی شد که روی هزار نفر از مبتلایان به افسردگی اجرا شد که میتوان گفت بعد از هنجاریابی، آزمون ها از روایی و پایایی برخوردار شدند.

این نویسنده اظهار کرد: در تحقیقات حدود ۱۰۰ صفحه از روایات در خصوص افسردگی استخراج شد ولی ارتباط محتوایی آنها با هم مشخص نبود که بعد از رجوع به قرآن کریم و تبیین انواع افسردگی، ارتباط روایات با مضمون افسردگی نیز مشخص شد.

وی عنوان کرد: درمان افسردگی از منظر قرآن فقط مختص به انسان های مذهبی نیست بلکه از آنجایی که دین اسلام منطبق با لایه های فطری انسان است، مدل های درمان افسردگی‌ها برای تمام گروه ها قابل درمان است. باید توجه کرد که افسردگی هایی که از آنها بحث می شود، مواردی است که در حوزه اختیار انسان است و مواردی مانند افسردگی های ناشی از اختلالات ژنتیکی، از این بحث خارج است و در دایره ابتلائات می گنجد.

این پژوهشگر عرصه روان شناسی اسلامی ضمن اشاره به تفاوت های درمان افسردگی از منظر قرآن با شیوه درمان افسردگی در روانشناسی بیان کرد: در درمان افسردگی از منظر قرآن، تعداد جلسات به شدت کاهش می یابد و از حداقل ۱۲ جلسه، به ۵ جلسه کاهش می یابد. همچنین در این مدل، بر سایر مشکلات مراجع نیز کار می شود و در نهایت بهزیستی روانی فرد بالا می رود.

کتاب «درمان افسردگی از منظر قرآن» به قلم هادی بهرامی، احمدرضا اخوت و فاطمه فیاض نوشته شده و به همت نشر قرآن و اهل بیت نبوت در اسفندماه ۱۳۹۶ در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۱۷۰ هزار ریال منتشر شد.