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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۰

مدیرآموزش وپرورش شهرستان شادگان خبر داد:

حضور ۹۷۲ نفر دانش آموز دختر و پسر شادگانی در امتحانات نهایی

حضور ۹۷۲ نفر دانش آموز دختر و پسر شادگانی در امتحانات نهایی

شادگان- مدیراداره آموزش وپرورش شهرستان شادگان گفت: بیش از ۹۷۲ نفر دانش آموز دختر و پسر در امتحانات نهایی سوم متوسطه وپیش دانشگاهی شرکت می کنند.

عزیز مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از اهداف آموزش و پرورش این شهرستان فراهم کردن بستر مناسب برای حضور فعال و با نشاط دانش آموزان شادگانی در امتحانات پایان سال است که در این زمینه اقدامات لازم صورت می‌پذیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه امتحانات نهایی سرنوشت دانش آموزان را رقم می زند، از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود و بوجود آوردن فضایی امن برای دانش آموزان استفاده شده است.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان تصریح کرد: با توجه به فصل گرم سال و برگزاری امتحانات در این دوره و استفاده از وسایل سرمایشی توجه بیشتر مسئولان اجرایی را می طلبد.

مقدم در پایان گفت: یکی از سیاست های آموزش و پرورش ارتقاء کیفیت آموزش است و باید محور و مبنای کار مدیران تحقق این سیاست در سطح مدارس باشد.

کد مطلب 4308297

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