  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۲

فرمانده نیروی انتظامی:

زنده نگه داشتن یاد شهدا یک وظیفه است

زنده نگه داشتن یاد شهدا یک وظیفه است

زاهدان - فرمانده نیروی انتظامی گفت: گره گشایی از مشکلات خانواده شهدا افتخاری بزرگ برای من و همکارانم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری در دیدار با خانواده شهید «وحید حسین زاده» و جمعی از خانواده های شهدای مرزبانی و سپاه با آرزوی قبولی طاعات و عبادات آن عزیزان، اظهار داشت: امنیت پایدار و باثبات امروز را مدیون شهدای عزیز و فداکاری های آنها هستیم و انصافا باید قدردان خانواده های این عزیزان باشیم.

وی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر اینکه خانواده معزز شهدا نیز همانند این عزیزان اجر و پاداش شهادت را می برند، اشاره کرد و گفت: گره گشایی از مشکلات خانواده شهدا را افتخاری بزرگ برای خود و همکارانم می دانم و از صمیم قلب هر کاری را که بتوانیم، برای این عزیزان انجام خواهیم داد و امیدواریم که گوشه ای از مشکلات آنها را حل کنیم.

فرمانده ناجا در پایان این نشست، مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی خانواده شهدا را مورد بررسی قرار داده و دستورات لازم را ابلاغ کرد.

کد مطلب 4308383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها