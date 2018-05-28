زنده نگه داشتن یاد شهدا یک وظیفه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری در دیدار با خانواده شهید «وحید حسین زاده» و جمعی از خانواده های شهدای مرزبانی و سپاه با آرزوی قبولی طاعات و عبادات آن عزیزان، اظهار داشت: امنیت پایدار و باثبات امروز را مدیون شهدای عزیز و فداکاری های آنها هستیم و انصافا باید قدردان خانواده های این عزیزان باشیم.

وی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر اینکه خانواده معزز شهدا نیز همانند این عزیزان اجر و پاداش شهادت را می برند، اشاره کرد و گفت: گره گشایی از مشکلات خانواده شهدا را افتخاری بزرگ برای خود و همکارانم می دانم و از صمیم قلب هر کاری را که بتوانیم، برای این عزیزان انجام خواهیم داد و امیدواریم که گوشه ای از مشکلات آنها را حل کنیم.

فرمانده ناجا در پایان این نشست، مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی خانواده شهدا را مورد بررسی قرار داده و دستورات لازم را ابلاغ کرد.