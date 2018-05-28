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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۳۹

استاندار مازندران:

کیفیت نان در مازندران بهبود یابد

کیفیت نان در مازندران بهبود یابد

ساری - استاندار مازندران خواستار بهبود و ارتقای کیفیت نان برای افزایش رضایتمندی بین مردم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی بعدازظهر دوشنبه در کارگروه آرد ونان استان با تأکید بر ارتقا و بهبود کیفیت نان در استان خواهان تدوین سندی برای تهیه و تولید گندم و ارتقای کیفی نان در استان شد.

وی مهارت‌آموزی را برای ارتقای کیفی نان امری مهم و ضروری دانست و گفت: فعالیت نانوایی‌ها با کیفی کردن پخت نان اقتصادی و موجب رضایت‌مندی مردم خواهد شد.

وی با اظهار اینکه مهارت تولید نان از طریق آموزش‌های لازم باید پیگیری شود، خواستار ساماندهی و کنترل درست فرایندها برای کیفی سازی تولید نان در استان شد و تدوین سند یکپارچه برای تهیه و توزیع گندم و پخت کیفی نان را لازم دانست.

استاندار مازندران، نظارت مستمر و پایش نانوایی‌ها و رعایت بهداشت فردی و محیطی را از دیگر لازمه‌ها در عرضه نان باکیفیت برشمرد و گفت: علاوه بر این کسب‌وکار واحدهای نانوای یو کارخانجات آرد نیز باید اقتصادی و ارزش‌آفرین باشد و باید در این راستا نیز برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

اسلامی بابیان اینکه باید بر اساس ظرفیت‌ها و نیازها مجوزهای واحدهای نانوایی داده شود ارزش‌آفرینی و اقتصادی بودن واحدها را سبب دوام اشتغال و تولید دانست و گفت: شیوه‌نامه‌ای برای پخت کیفی و عرضه نان در استان باید تهیه و تدوین شود.

به گزارش مهر، سرانه نانوایی در کشور به ازای هر ۷۵۰ نفر یک نانوایی بوده ولی در مازندران به ازای هر ۱۳۰۰ نفر یک نانوایی است.

کد مطلب 4308454

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