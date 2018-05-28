کیفیت نان در مازندران بهبود یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی بعدازظهر دوشنبه در کارگروه آرد ونان استان با تأکید بر ارتقا و بهبود کیفیت نان در استان خواهان تدوین سندی برای تهیه و تولید گندم و ارتقای کیفی نان در استان شد.

وی مهارت‌آموزی را برای ارتقای کیفی نان امری مهم و ضروری دانست و گفت: فعالیت نانوایی‌ها با کیفی کردن پخت نان اقتصادی و موجب رضایت‌مندی مردم خواهد شد.

وی با اظهار اینکه مهارت تولید نان از طریق آموزش‌های لازم باید پیگیری شود، خواستار ساماندهی و کنترل درست فرایندها برای کیفی سازی تولید نان در استان شد و تدوین سند یکپارچه برای تهیه و توزیع گندم و پخت کیفی نان را لازم دانست.

استاندار مازندران، نظارت مستمر و پایش نانوایی‌ها و رعایت بهداشت فردی و محیطی را از دیگر لازمه‌ها در عرضه نان باکیفیت برشمرد و گفت: علاوه بر این کسب‌وکار واحدهای نانوای یو کارخانجات آرد نیز باید اقتصادی و ارزش‌آفرین باشد و باید در این راستا نیز برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

اسلامی بابیان اینکه باید بر اساس ظرفیت‌ها و نیازها مجوزهای واحدهای نانوایی داده شود ارزش‌آفرینی و اقتصادی بودن واحدها را سبب دوام اشتغال و تولید دانست و گفت: شیوه‌نامه‌ای برای پخت کیفی و عرضه نان در استان باید تهیه و تدوین شود.

به گزارش مهر، سرانه نانوایی در کشور به ازای هر ۷۵۰ نفر یک نانوایی بوده ولی در مازندران به ازای هر ۱۳۰۰ نفر یک نانوایی است.