نوای رادیو «عترت» در نمایشگاه قرآن طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ «مهدی غلامعلی» مدیر کمیته عترت بخش محتوایی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ، اظهار کرد: کمیته عترت یکی از کمیته های فعال در بخش محتوایی نمایشگاه قرآن است که با مشارکت ۱۷غرفه از موسسات و بنیادهای معتبر کشور و حرم های مقدس کشوری با محوریت موضوعاتی چون نهج البلاغه، غدیر، بعثت، مهدویت، امام رضا(ع)، صحیفه سجادیه، عاشورا تشکیل شده است.

وی با اشاره به برخی از موسسات و بنیادهای حاضر در این کمیته، افزود: بنیادهای مستقل و معتبری چون آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، بنیاد نهج البلاغه، نهضت نهج البلاغه خوانی، بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه، دارالحدیث و انجمن حدیث حوزه، ستاد اربعین، مجمع آل یاسین، مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث و بسیاری دیگر دست به دست هم دادند و یک فضای عترتی را فراهم کرده‌اند.

مدیر کمیته عترت نمایشگاه قرآن با اشاره به همکاری مشترک رادیو ایران با این کمیته گفت: هر شب از ساعت ۲۱ ال ۲۳ «رادیو عترت» با همکاری رادیو ایران به ارائه برنامه های متنوعی در این حوزه می پردازد و طی ۲ ساعت برنامه زنده و برگزاری مسابقه حدیث، فضایی جذاب و پرشوری را برای بازدید کنندگان ایجاد می‌کنند.

غلامعلی با اشاره به مهمترین برنامه های اجرا شده و در دست اجرای غرفه ها در این کمیته گفت: غرفه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برنامه ویژه ای را در شب ولادت امام حسن مجتبی (ع) برگزار می کند که طی آن خادمان حرم عبدالعظیم حسنی (ع) با لباس خدامی در این بخش از نمایشگاه حضور می یابند و ۱۰ هزار شاخه گل میان بازدید کنندگان توزیع می‌کنند که این برنامه با مولودی خوانی همراه خواهد بود.