دشمنان به دنبال اعمال فشارهایی بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه دیدار اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ظهر امروز برگزار شد.

جهانگیری در این دیدار صنعت پتروشیمی را یکی از صنایع مهم و پیشران در توسعه کشور برشمرد و از اهتمام جدی دولت برای حل مشکلات و رفع دغدغه های این صنعت خبر داد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه هم اکنون در شرایط جدیدی قرار داریم و دشمنان به دنبال اعمال فشارهایی بر اقتصاد کشور و بخصوص صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هستند، تصریح کرد: انتظاری که از مدیران زبده و کارآمد کشور وجود دارد این است که از همین نقطه که دشمن تلاش می کند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند برای پیشرفت و توسعه استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در مقطع فعلی نیاز جدی داریم که ارز حاصل از فروش محصولات صنعت پتروشیمی به چرخه اقتصاد کشور وارد شود، ‌ افزود: دشمنان هدف گذاری کرده اند که به منابع ارزی ما آسیب وارد کنند و انتظار دولت از مدیران صنعت پتروشیمی این است که بیش از آنکه به منافع بنگاه های اقتصادی خود توجه کنند منافع ملی کشور را در نظر گیرند چرا که منافع شخصی و صنفی در شرایطی می تواند مفید باشد که منافع ملی کشور تامین شده باشد.

جهانگیری مدیران صنعت پتروشیمی کشور را مدیرانی با سابقه و تلاشگر توصیف کرد و با بیان اینکه صنعت پتروشیمی نقش پر اهمیتی در آینده صنعتی ایران دارد، اظهار داشت: صنعت پتروشیمی همواره از نقش پراهمیتی در اقتصاد کشور، صادرات و اشتغال زایی برخوردار بوده است.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در مقطع فعلی و در شرایطی که دشمن قصد دارد فشار خود را بر اقتصاد کشور مضاعف کند نیازمند اجماع ملی در داخل کشور هستیم و با توجه به اینکه ما مسئولین اداره کشور هستیم باید در شرایط خاص فعلی سیاست هایی متناسب با شرایط روز اتخاذ کنیم و کشور را به پیش ببریم.

در این جلسه که وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند رییس هیات مدیره، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گزارشی از آخرین وضعیت صنعت پتروشیمی ارائه کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم با رقبای خود در کشورهای دیگر رقابت کنیم نیازمند حمایت دولت هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۳ طرح در صنعت پتروشیمی و با پیشرفت ۶۰ تا ۹۰ درصد در دست اجرا وجود دارد، خاطر نشان کرد: برای تکمیل این طرح ها ۲۵ میلیارد دلار منابع مالی نیاز است و در قالب برنامه ششم توسعه نیز ۴۲ طرح پتروشیمی دیده شده که اجرای آنها ۵۸ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد که البته با تکمیل این طرح ها ظرفیت تولید پتروشیمی به ۲۳۰ میلیون تن خواهد رسید.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی منطقی شدن قیمت خوراک و ارائه تضمین از سوی دولت برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی را از جمله نیازهای اصلی صنعت پتروشیمی برشمرد و خواستار توجه و حمایت هر چه بیشتر دولت به دست اندرکاران این صنعت شد.

رییس هیات مدیره و برخی اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در این نشست دغدغه ها و نیازهای خود را مطرح کردند و مقرر شد جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول رییس جمهور و نمایندگانی از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شود تا برای حل دغدغه ها و مشکلات این صنعت چاره اندیشی شود.

در این جلسه همچنین مدیران صنعت پتروشیمی کشور به آمادگی شرکت های پتروشیمی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چرخه اقتصاد کشور به نرخ رسمی و مصوب تاکید کردند.