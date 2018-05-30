به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تاسیس شرکت‌های دانش بنیان یکی از راهکارهای حمایت از ایده‌های عملی نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی است و از مهمترین ظرفیت‌ها در کشور جهت کاربردی شدن و تجاری سازی ایده‌ها است.

با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار، تاسیس شرکت‌های دانش بنیان، گامی مهم در جهت ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیلان خلاق و صاحب ایده خواهد بود، هرچند که تامین منابع مالی لازم و ارائه تسهیلات و حمایت دولت در خصوص بازاریابی محصولات نیازمند توجه جدی است.

قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری‌ها توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون موضوعات مهمی نظیر تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی و ارائه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به شرکت‌های دانش بنیان مورد تاکید قرار گرفت و آیین نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۱ ابلاغ شد.

مطابق ماده ۳ آیین نامه، کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، جهت تایید صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، تعاونی‌های دانش بنیان نیز از قواعد فوق مستثنی نیستند و پس از ثبت توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

سابقه فعالیت شرکت‌های تعاونی دانش بنیان در کشور به سال ۱۳۷۳ بر می‌گردد و با تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سال ۱۳۸۹، تعداد آنها افزایش یافته است.

روند تشکیل و ثبت تعاونی‌های دانش بنیان

بر اساس اطلاعات سامانه آمارهای ثبتی تعاون، تعداد تعاونی‌های دانش بنیان فعال ثبت شده تا پایان سال ۱۳۹۶، ۱۶۲ تعاونی است که از این تعداد ۹۸ مورد در حال بهره برداری و ۶۴ مورد در حال ایجاد و راه اندازی است.

شرح جمع در حال بهره برداری در دست اجرا تعداد ۱۶۲ ۹۸ ۶۴ درصد ۱۰۰ ۶۰.۵ ۳۹.۵

تعداد تعاونی‌های دانش بنیان فعال از یک مورد در سال ۱۳۷۳ به ۱۶۲ مورد در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. روند ایجاد تعاونی‌های دانش بنیان تا قبل از تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در سال ۱۳۸۹ ، بسیار کند بوده است به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۸ تعداد ۱۷ تعاونی دانش بنیان فعال در کل کشور ثبت شده است اما پس از تصویب قانون، تعداد این تعاونی‌ها جهش قابل توجهی داشته و در سال ۱۳۹۱ به ۹۹ تعاونی افزایش یافته است. بنابراین طی ۸ سال گذشته ۱۴۵ تعاونی دانش بنیان ثبت شده است.

تعداد تعاونی های دانش بنیان فعال در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش ۷۷ درصدی داشته است.

تعاونی‌های دانش بنیان فعال بر حسب فعالیت اقتصادی

تعداد اعضای ۱۶۲ تعاونی دانش بنیان ثبت شده فعال شده تا پایان سال گذشته در کل کشور ۲ هزار و ۲۹۵ نفر و میزان سرمایه گذاری حدود ۱۳۷ میلیارد ریال است که این تعداد تعاونی برای ۲ هزار و ۱۷۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

بیشترین تعداد تعاونی‌های دانش بنیان فعال به ترتیب به بخش‌های صنعت، مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب و کار و کشاورزی و شکار و جنگلداری اختصاص دارد.

توزیع استانی تعاونی‌های دانش بنیان فعال

بیشترین تعداد تعاونی‌های دانش بنیان فعال مربوط به استان یزد با ۱۷ تعاونی، و کمترین تعداد مربوط به استان آذربایجان غربی با یک تعاونی است. در استان های ایلام، خراسان شمالی، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی هیچ تعاونی ثبت نشده است.

از منظر اشتغالزایی بیشترین و کمترین میزان اشتغالزایی تعاونی های دانش بنیان فعال به ترتیب به استان های آذربایجان شرقی با ۲۶۹ نفر و آذربایجان غربی ۴ نفر اختصاص دارد.