به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی، آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت‌های بیمه را بر مبنای اطلاعات آخرین صورت‌های مالی مصوب منتشر کرد که طی آن، تنها ۴ شرکت مجاز به قبولی اتکایی هستند. بر این اساس، بیمه ایران با ۱۷ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۱۲۰ میلیون ریال رتبه اول را در ظرفیت مجاز نگهداری ریسک دارد و شرکت های بیمه البرز با ۲ میلیون و ۷۱۹ هزار و ۸۸۰ میلیون ریال و آسیا با ۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۲۳۸ میلیون ریال در رتبه های دوم و سوم بالاترین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک هستند.

براین اساس تنها ۴ شرکت بیمه ایران، پاسارگاد، ملت و ایران معین ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند و سایر شرکت های بیمه مجاز به قبول اتکایی نیستند.

بیمه ایران ۸ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۵۶۰ میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارد و بعد از این شرکت بیمه پاسارگاد ۶۳۵ هزار و ۷۸۶ میلیون ریال، بیمه ملت با یک میلیون ۵۵۸ هزار و ۲۵ میلیون ریال و بیمه ایران معین ۳۹۳ هزار و ۴۱۱ میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند.

براساس آمار منتشر شده در جدول بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی در قرارداد برای بیمه ایران ۳۵۵ هزار و ۵۰۲ میلیون ریال، برای بیمه پاسارگاد ۲۵ هزار و ۴۳۱ میلیون ریال، برای بیمه ملت ۲۲ هزار و ۳۲۱ میلیون ریال و برای بیمه ایران معین ۱۵ هزار و ۷۳۶ میلیون ریال اعلام شده است.

همچنین دو شرکت بیمه اتکایی امین با ۸۶۹ هزار و ۴۱۳ میلیون ریال و بیمه اتکایی ایرانیان با ۵۹۰ هزار و ۱۰۹ میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند. از سویی، با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در رشته های بیمه خودرو و زندگی ابطال و در خصوص سایر رشته ها تعلیق شده است.

نحوه محاسبه ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و قبولی در قرارداد براساس مفاد مندرج در بند ۴ ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آیین نامه شماره ۴۰.۵ به شرح ذیل است:

قبولی اتکایی: ۵۰ درصد ظرفیت مجاز نگهداری

قبولی در قرارداد: ۲ درصد ظرفیت مجاز نگهداری

نهاد ناظر بیمه ای کشور از بیمه گذاران درخواست کرده علاوه بر مدنظر قراردادن ظرفیت مجاز نگهداری ریسک، به سطح توانگری مالی شرکت های بیمه که توسط بیمه مرکزی تائید و اطلاع رسانی شده نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در قراردادهای خود توجه کنند.

بیمه مرکزی توضیح داده است که این جدول برابر با آیین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم و مکمل آن (شماره ۵۵ و ۵۵.۱) و ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آیین نامه شماره ۴۰.۵ مصوب شورایعالی بیمه، تهیه و بروز رسانی شده است. بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی نصاب های بالا ملاک عمل هستند