به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند صبح چهارشنبه در گردهمایی پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اینکه اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، رویکرد اصلی دولت و دستگاه های ذی ربط در مبارزه با مواد مخدر است، اظهار داشت: دستگاه های دولتی هم خودشان باید پای کار بیایند تا مردم نیز در این حوزه ورود کنند.

وی با بیان اینکه طرح ملی مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان گردان و پیش سازها را ابلاغ کرده ایم، تصریح کرد: باید تا پایان سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۵ درصد از آسیب های اجتماعی را کاهش دهیم، یعنی سالانه ۵ درصد کاهش را داشته باشیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با تاکید بر اینکه استان ما به علت اینکه مشکلات حادی داشت، گروه هدف برنامه های پیشگیری و مقابله با مواد مخدر از متوسطه دوم کاهش پیدا کرده و به متوسطه اول رسیده است، افزود: مراقبت بعد از خروج از مواد مخدر یکی از مسائلی است که باید به صورت ویژه پیگیری شود، در حوزه درمان شاهد یک دور بسته هستیم.

بیرانوند خاطرنشان کرد: معتادان متجاهر بعد از سه تا ۶ ماه مجددا در کمپ ها و مراکز ترک اعتیاد ما حضور می یابند و صیانت نمی شوند.

وی با اشاره به ۵ تیر مصادف با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت: از یکم تا ششم تیرماه به عنوان هفته مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با بیان اینکه ما در دوم تیرماه میزبان ۵ استان کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر و همدان هستیم، تصریح کرد: مواد مخدر کشف شده ۶ استان در مرکز لرستان به صورت همزمان معدوم می شود.