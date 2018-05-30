به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحیمی در جلسه تعزیزات حکومتی برای بررسی قیمت اجناس و کالاها در بازار، تصریح کرد: تلاش دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد کشور است که در این راستا همه باید همانند زمان جنگ با تعصب و غیرت در مقابل دسیسه های دشمنان ایستادگی کنیم.

وی با بیان اینکه دشمن جنگ اقتصادی علیه کشور به راه انداخته، اظهار داشت: رئیس جمهور آمریکا اهدافی را برای ضربه زدن به ایران اسلامی در پیش گرفته و قصد دارد که به بنیه اقتصادی کشور ضربه وارد کند لذا این وظیفه همه ما است که راه و مسیر را برای نفوذ و ضربه زدن دشمن مسدود کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری از همه اتحادیه ها و اصناف کالا و خدمات استان خواست که با توجه به شرایط حساس جامعه با تلاش و پیگیری سعی در جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار داشته باشند.

وی گفت: خوشبختانه ایران اسلامی دارای توانمندی های مناسبی برای تولید کالاها و خدمات است اما بعضی از نگرانی ها در جامعه باعث افزایش قیمت ها می شود که دستگاه های ذیربط و اتحادیه ها وظیفه دارند در راستای افزایش هر گونه قیمت در بازار تلاش و اهتمام داشته باشند.

مهندس رحیمی خواستار اطلاع رسانی و اقدامات اثربخش برای سوق دادن توجه افکار عمومی به خرید کالاهای ایرانی شد و گفت: برای حمایت از تولید و رونق اقتصادی همه باید سعی در حمایت از کالاهای ایرانی داشته باشیم.

مهندس رحیمی با اشاره به افزایش قیمت لاستیک در کرمانشاه گفت: قیمت لاستیک خودرو در استان افزایش پیدا کرده که باید این افزایش قیمت مورد بررسی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خاطرنشان ساخت: به منظور کاهش قیمت گوشت قرمز در مرکز استان، صادرات دام‌ را کاهش داده ایم.

وی از سازمان صنعت، معدن و تجارت خواست موضوع افزایش قیمت گوشت را به صورت ویژه مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که مشکل گرانی قیمت گوشت از سمت کشتارگاه کرمانشاه باشد، این سازمان تلاش کند که کشتارگاه های روانسر ، سنقر و دیگر ‌شهرستان ها را فعال نماید.

وی همچنین در رابطه با افزایش قیمت نان گفت: قیمت نان های سنگک آزاد پز با ۴۳۰ ‌تا ۴۵۰ گرم وزن باید بیشتر از ۱۰ هزار ریال در بازار نباشد و با نانوایی های متخلف در این زمینه برخورد می شود.