آمادگی ۱۱۰ هیئت مذهبی تویسرکان برای برگزاری جشن میلاد امام حسن(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کاروند ظهر چهارشنبه در جلسه نهایی برنامه های میلاد امام حسن(ع) اظهار داشت: با هماهنگی شورای هیئات مذهبی شهرستان تویسرکان ۱۱ هیئت از هیئات مذهبی در تدارک برگزاری جشن میلاد امام حسن مجتبی(ع) هستند.

وی برگزاری مسابقات فرهنگی و دینی همراه با اهدا جوایز، برپایی ایستگاه های صلواتی توسط هیئات مذهبی و برگزاری برنامه های قرآنی را از مهمترین برنامه های تدارک دیده شده برای برگزاری جشن میلاد امام حسن مجتبی(ع) عنوان کرد.

رئیس تبلیغات اسلامی تویسرکان عنوان کرد: طی هماهنگی انجام شده با اعضاء شورای هیئات مذهبی از جشنها بازدید و سرکشی می شود تا در برگزاری جشن های مردم مغایرتی با موازین شرع صورت نگیرد.

فعالیت ۱۰۰ مداح به مناسبت ایام میلاد امام حسن (ع)

رئیس کانون مداحان تبلیغات اسلامی تویسرکان نیز گفت: به مناسبت ایام میلاد امام حسن مجتبی(ع) ۱۰۰ مداح در شهرستان تویسرکان در مراسم مختلف در حال فعالیت هستند.

رضاحسین وزیری گفت: پیش بینی می‌شود امسال نسبت به سال های گذشته استقبال از مراسم میلاد امام حسن(ع) به‌ویژه از سوی جوانان در هیئات مذهبی بیشتر باشد.

وی افزود: امسال همچنین هنگام افطار در چندین محل ایستگاه های صلواتی با حضور مداحان و هیئات مذهبی برپا و از مردم و لایتمدار پذیرایی می‌شود.

برپایی ۱۳۰ مراسم جشن در شهرستان تویسرکان

رئیس شورای هیئات مذهبی تویسرکان نیز گفت: با هماهنگی و برنامه ریزی شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان تویسرکان بیش از ۱۳۰ مراسم جشن میلاد امام حسن(ع) در مساجد و حسینیه های این شهرستان برگزار می‌شود.

محسن عبدالملکی سخنرانی روحانیون شبکه تبلیغ و قرائت دعا برای تعجیل در ظهور امام زمان(ع) همزمان با مراسم جشن و سرور توسط هیئات مذهبی در مساجد، تکایا و حسینیه ها را از برنامه های هیئات مذهبی شهر و روستا عنوان کرد.

فعالیت ۱۱۲ مبلغ دینی در تویسرکان

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی تویسرکان نیز از فعالیت ۱۱۲مبلغ و مبلغه مقیم و غیر مقیم به مناسبت اعیاد میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) در این شهرستان خبر داد.

محمد موسی جوکار گفت: مبلغان با هدف تبیین ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و عاطفی کریم اهل بیت(ع) در مساجد، هیئات مذهبی و محافل دینی شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان و دهستان های هفتگانه بخش های مرکزی و قلقلرود این شهرستان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: تبلیغات اسلامی تویسرکان به‌عنوان متولی امور فرهنگی و دینی در شهرستان، برنامه های محوری میلاد با سعادت امام حسن (ع) را با حضور روحانیون شبکه تبلیغ، هیئات مذهبی، کانون مداحان، ائمه جماعات مساجد، انجمن های اسلامی، کانون های فرهنگی، مردمی و سایر تشکل های دینی مردم نهاد، نسبت به سال های گذشته پربارتر برگزار می‌کند.