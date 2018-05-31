«حشمتیان» دبیرکل حزب مستقل و اعتدال ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین مجمع عمومی حزب مستقل و اعتدال ایران شب گذشته با حضور ۶۲۴ تن از اعضای حزب و جمعی از مسئولان و شخصیت های سیاسی و حزبی در تالار بوستان صدا وسیما برگزار شد.

در این نشست حسینعلی امیری معاون رییس جمهوری، یاسر و فائزه هاشمی رفسنجانی، عزت الله ضرغامی، حسن غفوری فرد، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران، حسین کمالی رئیس دوره ای خانه احزاب و جمعی از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی و دبیران کل احزاب مختلف حضور داشتند.

در جلسه مجمع عمومی، ابتدا حشمتیان به عنوان دبیرکل حزب گزارشی از فعالیت یک ساله این تشکل سیاسی ارائه کرد و سپس «مصطفی کواکبیان» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهوری به سخنرانی پرداختند.

در ادامه نشست لوح سپاس حزب به واسطه تلاش های آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرزندان آن مرحوم تقدیم شد و پس از قرائت پیام رئیس دولت اصلاحات، هیات رئیسه برگزاری انتخابات برگزیده شدند.

از میان نامزدها ۱۵ تن به عنوان اعضای شورای مرکزی و ۶ نفر در جایگاه اعضای علی البدل و ۵ تن هم به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

در خاتمه نشست نیز براساس اساسنامه منتخبان ‌دوره جدید، «قدرتعلی حشمتیان» را برای گرفتن رای اعتماد به مجمع عمومی معرفی کردند که‌ وی بدون داشتن رقیب با ۶۲۴ رای برای بار دهم به عنوان دبیرکل حزب مستقل و اعتدال ایران انتخاب شد.