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۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۵

فرماندار گرگان:

بستر لازم برای سرمایه گذاران خارجی در گرگان فراهم می شود

بستر لازم برای سرمایه گذاران خارجی در گرگان فراهم می شود

گرگان- فرماندار گرگان گفت: بستر لازم برای سرمایه گذاران خارجی در گرگان فراهم می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری گرگان، ابوالقاسم صفوی، عصر پنجشنبه، در دیدار با سرمایه گذاران خارجی که جهت اجرای پروژه های اقتصادی به گرگان آمده بودند، اظها کرد: امنیت کامل برای حضور سرمایه گذاران خارجی و فراهم کردن بستر لازم برای سرمایه گذاری آنان مهیا خواهد شد.

وی ادامه داد: خدمات مورد نیاز برای تسهیل در امر سرمایه گذاری را برای آنان در شهرستان فراهم می کنیم.

صفوی از حضور آنان در شهر گرگان و انتخاب این استان برای سرمایه گذاری تشکر کرد و افزود: جهت بازدید از زیرساخت های مورد نیاز آنان برای اجرای پروژه ها، به زودی شرایط را فراهیم خواهیم کرد.

لازم به ذکر است در این دیدار دو سرمایه گذار از کشورهای سوییس و چین حضور داشتند که با اجرایی شدن پروژه های آن ها در زمینه تولید لوازم جانبی گوشی همراه، برای ۱۵ نفر به صورت مستقیم زمینه اشتغال زایی فراهم خواهد شد.

کد مطلب 4311206

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ایجاد کار برای 15 نفر؟! هنر می کنید. 15 نفر رو هم که یه مسوولی بخواد سفارش بکنه به خودتون هم چیزی نمیرسه

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