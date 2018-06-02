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۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۷

به مناسبت رحلت امام خمینی (ره)

«وقتی که کوچک بودم» از رادیو نمایش پخش می شود

«وقتی که کوچک بودم» از رادیو نمایش پخش می شود

یکشنبه ۱۳ خردادماه نمایش رادیویی «وقتی که کوچک بودم» از رادیو نمایش روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش «وقتی که کوچک بودم» به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده و درباره دانش آموزی خارجی است که در نامه ای که برای امام خمینی(ره) می نویسد، درخواست می کند تا ایشان لباسی را به عنوان هدیه به او بدهند، امام در پاسخ کتابی درباره زندگی حضرت محمد (ص) به وی می دهند. سرانجام این دانش آموز که در زمان ارتحال امام (ره) مسلمان شده است به ایران می آید.

در این نمایش رادیویی محمد پورحسن، شیما جان قربان، ماندانا محسنی، اکبر مولایی و محمدرضا قلمبر به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش به نویسندگی سعید تشکری، تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا، کارگردانی مهدی نمینی مقدم، صدابرداری رضا طاهری و افکت محمدرضا قبادی فر، ۱۳ خرداد ساعت ۷:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.

کد مطلب 4312095
زهرا منصوری

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