حسین نمازی درباره سریال «بازگشت» و اینکه در چه مرحله ای از تولید قرار دارد به خبرنگار مهر گفت: این سریال همچنان در حال تدوین است و چون عجله ای برای پخش نداریم با حوصله مراحل تدوین را پیش می بریم.

وی ادامه داد: تلویزیون زمانی برای پخش سریال مشخص نکرده است و ما هم به همین دلیل سریال را با صبر و حوصله جلو می بریم.

نمازی درباره این سریال گفت: سریال «بازگشت» قرار بود اثری ۲۰ قسمتی باشد اما نمی دانم بعد از تدوین بیشتر می شود یا خیر.

وی درباره قصه سریال نیز بیان کرد: قصه «بازگشت» درامی خانوادگی است و بیشتر روایتی عاشقانه دارد که به نظرم مخاطب را به دنبال خود می کشاند. من ابتدا چند قسمت از فیلمنامه را نوشتم و افراد مختلف آن را خواندند و تغییراتی هم در آن اعمال کردم.

کارگردان «بازگشت» در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فیلمنامه های تلویزیونی و فضای سریال سازی اظهار کرد: تلویزیون باید بتواند به بسیاری از مسایلی که تابوی آنها در جامعه شکسته شده است، بپردازد. تلویزیون باید بداند که علاوه بر رقیبی به نام ماهواره، شبکه نمایش خانگی هم با ساخت سریال های متعدد رقیب دیگرش به شمار می رود پس اگر می خواهد مخاطب داشته باشد باید به لحاظ موضوعی فضا را بازتر کند.

این کارگردان با اشاره به سریال «پایتخت ۵» ساخته سیروس مقدم عنوان کرد: «پایتخت ۵» که نوروز ۹۷ پخش شد صحنه های زیادی داشت که پیش از این در تلویزیون دیده نشده بود اما آیا با نمایش این صحنه ها اتفاقی افتاد؟ اتفاقا این سریال محصول اوج بود و وقتی سازمانی مثل اوج پیش قدم می شود تلویزیون هم باید در چنین فضایی حرکت کند.

وی در پایان گفت: متاسفانه امروزه چه در تلویزیون و چه در سینما گویی فقط کسانی که اعمال نفوذ دارند کار خود را پیش می برند. دولت دهم و سیستم سینمایی آن به مراتب بازتر عمل می کرد اعتدالی که در دوره فعلی از آن یاد می شود بیشتر نوعی محافظه کاری است. من منتقد سرسخت سیاست های فرهنگی دولت دهم بودم ولی اکنون اگر به آمار پروانه ساخت ها نگاه کنید از میان آثاری که ارایه می شود فقط چند اثر در هر ماه مجوز ساخت می گیرد.