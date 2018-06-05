۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۱

رئیس تبلیغات اسلامی ملایر عنوان کرد:

شرکت ۱۰ هزار ملایری در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

شرکت ۱۰ هزار ملایری در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

ملایر - رئیس تبلیغات اسلامی ملایر از شرکت بیش از ۱۰ هزار نفر در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در شهرستان ملایر خبر داد.

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ۵۰۰ ساعت مراسم سوگواری شهادت حضرت امام خمینی (ره) در شهرستان ملایر خبر داد.

وی گفت: این مراسم عزاداری و سوگواری با هماهنگی شورای هیئات مذهبی در مساجد، حسینیه ها، تکایا، کانون های فرهنگی و تبلیغی و موسسات قرآنی شهری و روستایی برگزار شد.

وی گفت: در این مراسم سخنرانان به بیان زندگی و شخصیت حضرت امام خمینی(ره) پرداخته و مداحان نیز نوحه سرایی کردند.

حجت الاسلام حسین گروسی عنوان کرد: ۱۰۰ هیئت مذهبی در برگزاری مراسم سوگواری سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در شهرستان ملایر فعالیت کردند.

رئیس تبلیغات اسلامی ملایر از شرکت بیش از ۱۰ هزار نفر در مراسم گرامی داشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) خبر داد و گفت: در این مدت اعزام مداحان به محافل سخنرانی، عزاداری و سوگواری حضرت امام راحل(ره) انجام شد.

