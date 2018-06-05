به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بازطراحی رآکتور اراک گفت: طراحی پایهای رآکتور اراک به طور کامل به پایان رسیده و سرتیفیکیشن طرف مقابل یعنی چینیها، آمریکاییها و گروه ۱+۵ از نظر فنی و طراحیهای ما مورد تأیید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در حال یک طراحی تفصیلی برای رآکتور اراک هستیم که ایران به طور کامل انجام داده است، گفت: طراحیهای قبلی نیز توسط ایران انجام میشد. آنها طراحیهای ما را مورد بررسی قرار میدادند و اگر ایراداتی داشتند با متخصصان ما صحبت میکردند. این مسائل آخرین مراحل خود را طی کرده است.
صالحی ادامه داد: امروز بحث طراحی تفصیلی را داریم که به طرف چینی ارائه شده است و آنها هم در حال بررسی هستند. هیات ما هم اکنون در چین مستقر است و موضوعات را بررسی میکند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: ما به آستانه تهیه نقشه ها و ساخت تجهیزات جدیدی مثل «کالاندریا» رسیده ایم. ابعاد همه چیز روشن است و عملا باید سفارش تجهیزات بدهیم.
وی افزود: در بحث نوسازی و بهسازی رآکتور اراک نسبت به زمانبندی مدنظر جلو هستیم.
نظر شما