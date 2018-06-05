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۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۱۷

در پاسخ به مهر مطرح شد؛

صالحی: در بازطراحی رآکتور اراک جلوتر از زمان‌بندی مدنظر هستیم

صالحی: در بازطراحی رآکتور اراک جلوتر از زمان‌بندی مدنظر هستیم

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به آخرین اقدامات ایران برای نوسازی و بهسازی رآکتور اراک گفت: در بازطراحی رآکتور اراک جلوتر از زمان بندی مدنظر هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بازطراحی رآکتور اراک گفت: طراحی پایه‌ای رآکتور اراک به طور کامل به پایان رسیده و سرتیفیکیشن طرف مقابل یعنی چینی‌ها، آمریکایی‌ها و گروه ۱+۵ از نظر فنی و طراحی‌های ما مورد تأیید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در حال یک طراحی تفصیلی برای رآکتور اراک هستیم که ایران به طور کامل انجام داده است، گفت: طراحی‌های قبلی نیز توسط ایران انجام می‌شد. آنها طراحی‌های ما را مورد بررسی قرار می‌دادند و اگر ایراداتی داشتند با متخصصان ما صحبت می‌کردند. این مسائل آخرین مراحل خود را طی کرده است.

صالحی ادامه داد: امروز بحث طراحی تفصیلی را داریم که به طرف چینی ارائه شده است و آنها هم در حال بررسی هستند. هیات ما هم اکنون در چین مستقر است و موضوعات را بررسی می‌کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: ما به آستانه تهیه نقشه ها و ساخت تجهیزات جدیدی مثل «کالاندریا» رسیده ایم. ابعاد همه چیز روشن است و عملا باید سفارش تجهیزات بدهیم.

وی افزود: در بحث نوسازی و بهسازی رآکتور اراک نسبت به زمان‌بندی مدنظر جلو هستیم.

کد مطلب 4314049

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