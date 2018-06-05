اجرای طرح ۵ روزه برخورد با تخلفات حادثه ساز در محورهای ایلام

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح طی تعطیلات در تمامی محورهای برون شهری استان اجرایی می شود.

وی با اشاره به نقش ۴۰ درصدی تخلفات حادثه ساز در وقوع تصادفات ماه های اخیر اظهار داشت: تمامی تیم های پلیس راه به صورت محسوس و نامحسوس در سطح محورهای مواصلاتی حضور فعال داشته و با تخلفات حادثه ساز که خط قرمز تیم های گشتی هستند، برخورد خواهند کرد.

همتی زاده اظهار داشت: نیروهای پلیس راه نسبت به توقیف خودروهایی که نسبت به انجام حرکات مخاطره آمیز و حادثه ساز می نمایند اقدام خواهند کرد.

وی در پایان افزود: با توجه به تعطیلات روزهای آتی و افزایش حجم تردد وسایل نقلیه در محورهای برون شهری به رانندگان عزیز توصیه می شود با رعایت صبر و حوصله و پرهیز از هرگونه عجله و شتاب بی مورد رانندگی کنند تا در این ایام شاهد تصادفات جاده ای نباشیم.